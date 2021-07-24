У Херсоні п'яний чоловік застряг у вікні колишньої коханої (фото)

Визволяли залицяльника поліція та лікарі

Мешканець Херсона намагався потрапили до помешкання колишньої співмешканки й застряг у вікні її квартири. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Херсонської області.

Правоохоронці розповіли, що незвичайний інцидент стався напередодні. Вони отримали виклик від жінки, яка повідомила, що колишній співмешканець у стані алкогольного сп’яніння відмовляється покинути її квартиру на вулиці Університетській.

На місці копи побачили чоловіка, який фактично висів у вікні будинку. Він ледве дихав й втрачав свідомість. Йому надали домедичну допомогу й викликали медиків з рятувальниками.

«У цей час додому саме повернулася заявниця, яка на той момент виходила до сусідки. Вона відкрила двері квартири й спільними зусиллями вдалося витягти 42-річного чоловіка з пастки. Жінка розповіла патрульним, що посварилась із колишнім співмешканцем та вигнала його з дому. Але за час її відсутності чоловік вирішив повернутись і скористався для цього вікном. Проте така спроба ледь не коштувала йому життя», – йдеться у повідомленні.

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