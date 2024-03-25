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ЄС може виключити Україну з-під дії екологічного податку, але потрібна активізація дипломатичної роботи – експерт

Дарія Демяник
glavcom.ua
ЄС може виключити Україну з-під дії екологічного податку, але потрібна активізація дипломатичної роботи – експерт
Вуглецевий податок (англ. carbon tax) – податок, стягуваний зі вмісту вуглецю у паливі, як правило, у транспортному та енергетичному секторах
фото: depositphotos.com

Через екологічний податок ЄС Україна втрачатиме $1,5 млрд щороку – експерт

Через запровадження європейського вуглецевого податку СВАМ Україна щороку втрачатиме близько 1,5 млрд євро. Водночас, ми маємо шанс отримати відстрочку від його запровадження, якщо українська влада активізує перемовини з європейцями. Про це заявив голова Комітету промислової екології та сталого розвитку ЕВА, директор GMK Center Станістав Зінченко.

«За нашими розрахунками СВАМ, навіть із нашими зменшеними обсягами виробництва та експорту, коштуватиме нам півтора мільярда доларів експорту щороку. Це мінімум. А може, й більше – адже невідомо, скільки буде коштувати СВАМ-сертифікат. Це дуже велика проблема, яка може остаточно добити працюючі не на повну потужність металургійні комбінати. І вона буде стосуватися не тільки металургії, вона буде стосуватися і цементної галузі, і хімічної галузі, і енергетики», – зауважив Зінченко.

Він нагадав, що перемовини стосовно СВАМ йдуть вже 5 років, але активність української сторони у цьому питанні залишається не надто високою, попри серйозність проблеми.

«На початку 2021 року була створена робоча група при Кабміні стосовно СВАМ, але вона жодного разу не засідала. Тобто, всі уряди України за останні 4-5 років нічого не робили задля того, щоби підтримати та захистити українських експортерів в активних перемовинах по СВАМ», – каже експерт.

За його словами, Україна може отримати відстрочку від сплати СВАМ, адже має форс-мажорні обставини, а ця норма прямо передбачена європейським законом. Водночас, у цьому питанні має бути сильна позиція української сторони, якої наразі немає.

«З публічних виступів представників української влади стало зрозуміло, що Україна має на меті сплачувати СВАМ. Тобто, уряд кинув наших експортерів напризволяще. Сьогодні не йдуть перемовини щодо виключення України з СВАМ. Хоча Європейська комісія має таку можливість: у законі є можливість виключити країну з-під дії СВАМ за умов форс-мажорних обставин. В Україні форс-мажорні обставини, у нас війна! Але ніхто не веде перемовини з цього боку, і це дуже велика проблема, яка може остаточно добити український бізнес», – резюмував експерт.

Нагадаємо, нещодавно видання Politico заявило, що Європа однією рукою допомагає Україні з фінансуванням, а іншою – вводить податок на викиди вуглецю СВАМ, через який Україна щороку втрачатиме понад 1,4 млрд євро.

Водночас, цих збитків можна уникнути, якщо почати переговори з ЄС, адже у законі про СВАМ є норма, за якою країна може отримати пільги від сплати податку, якщо вона має форс-мажорні обставини. Зважаючи, що у нас – повномасштабна війна, є всі підстави просити у ЄС відстрочку у цьому питанні.

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Теги: війна Європа бізнес Україна пільги переговори податки

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