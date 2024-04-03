Міжнародний реєстр збитків отримав 200 заявок на компенсацію від українців

На першому етапі Реєстр працюватиме з заявами на компенсацію зруйнованого або пошкодженого житла

У Гаазі відкрився Реєстр збитків для України, де кожен, хто постраждав від війни РФ, може подати заяву на відшкодування. Заявки на компенсацію подали вже 200 українців. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив Генеральний прокурор Андрій Костін, передає Укрінформ.

«На конференції «Відновлення справедливості для України» у Гаазі відбувся технічний запуск Реєстру збитків – першого елементу компенсаційного механізму для постраждалих від війни. Станом на сьогодні подано близько 200 заяв. На першому етапі Реєстр працюватиме з заявами на компенсацію зруйнованого або пошкодженого житла. З часом додаватимуться інші категорії», – каже Генеральний прокурор.

Андрій Костін зауважив, що на Гаазькій конференції також прийнята політична Декларація, підтримана 44 країнами.Він підкреслив, що це свідчить про підтримку цивілізованим світом прагнення України притягнути до відповідальності причетних до російської агресії.

Генеральний прокурор зазначив, що ми вже маємо 104 вироки в українських судах, чотири ордери на арешт від Міжнародного кримінального суду. Крім того, США та Литва оголосили підозру семи особам в рамках власних розслідувань воєнних злочинів.

«Головна мета трибуналу – притягнення до відповідальності саме тих, хто віддавав накази розпочати агресивну війну. Це позиція кожного українця, тому що кожен українець знає, хто саме віддав наказ розпочати збройну агресію. І кожен українець хоче бачити Путіна переслідуваним спеціальним трибуналом», – каже Костін.

Нагадаємо, що у Гаазі відкривається Реєстр збитків для України, де кожен, хто постраждав від війни РФ, може подати заяву на відшкодування. Станом на кінець березня в Україні зафіксовано майже 400 судових рішень щодо відшкодування збитків Росією за даними пошуковика по судовому реєстру.

Також у березні президент Володимир Зеленський привітав відкриття у Києві Радою Європи Офісу реєстру збитків, завданих агресією РФ. Зеленський також подякував за значний прогрес на шляху до того, щоб Реєстр збитків почав функціонувати на повну. Також він додав, що вже скоро українці зможуть подавати відповідні заяви для компенсацій.

До того ж у «Дії» з'явився новий сервіс, який дає змогу подати заяву до міжнародного Реєстру збитків. Поки можна подати заяву лише про знищену або пошкоджену нерухомість.