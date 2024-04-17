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Український бізнес продає землю: як зменшилися найбільші угіддя

Ірина Міллер
glavcom.ua
Український бізнес продає землю: як зменшилися найбільші угіддя
Після відкриття ринку землі для юридичних осіб, попри очікування, бізнес почав продавати землю, а не купляти
фото з відкритих джерел

1283 га продав бізнес після відкриття ринку землі 

За майже 3 місяці з відкриття ринку землі для бізнесу компанії продали щонайменше 1283 га, за даними Державного земельного кадастру (ДЗК). 12 компаній через продаж угідь зменшили свої земельні володіння до розміру менше 100 га, тож вибули з переліку системи земельного моніторингу. Наразі ДЗК відстежує 271 українську компанію, яка володіє ділянками понад 100 га. Про це повідомляє «Опендатабот».

Щонайменш 1283 га продали українські компанії за майже 3 місяці, станом на 18 березня 2024 року. Так, після відкриття ринку землі для юридичних осіб, попри очікування, бізнес почав продавати землю, а не купляти.

Від початку 2024 року щонайменше 342 земельні ділянки були продані. За цей період 12 компаній продали свої ділянки та вибули з системи земельного моніторингу, адже наразі їх земельні володіння менше 100 га. 

Наразі ДЗК відстежує 271 українську компанію, яка має у своїй власності землі понад 100 гектарів.

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Найбільшою кількістю землі в Україні володіє агрофірма «Світанок»: понад 5 тисяч га станом на середину березня цього року. На другому місці — Дружківське рудоуправління: 3,3 тисячі га. Трійцю замикає «Землетрейд» — 3 тисячі га. 

Варто зазначити, що «Землетрейд» за неповні три місяці продав майже 160 га своєї землі. Проте найбільшу кількість землі за цей час продала компанія «А.Т.К.» — 284 га. 

Топ-10 компаній, які володіють земельними ділянками понад 100 га
Топ-10 компаній, які володіють земельними ділянками понад 100 га
фото інфографіка Опендатабот

Робити висновки стосовно ефективності функціонування ринку землі для юридичних осіб ще зарано, вважає голова Центру аналізу політики «Зміст» Елліна Юрченко. На її думку, перші результати можна побачити лише через 6-12 місяців після відкриття ринку.

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«Юридичні особи ще до відкриття ринку землі для них могли придбати землю — тобто їх бенефіціари могли це зробити. Адже у громадян України була можливість купувати до 100 га, а з 1 січня 2024 року ліміт збільшився до 10 тисяч гектар. Тобто, можливо, компанії таким чином оптимізують свою кількість власників землі і далі продовжують купувати землю на фізичних осіб — громадян України»,  — коментує Елліна Юрченко. 

Водночас з моменту відкриття ринку іноземці ані як приватні особи, ані як бенефіціари компаній, все ще не можуть придбавати українську землю. Так, наприклад, 4 компанії із топ-10 агро сфери за даними Індексу Опендатабота мають закордонних бенефіціарів, а тому не можуть купувати землі. Йдеться про такі компанії, як «Дружба-Нова», «Енселко Агро», «Старинська птахофабрика» та «ПК «Дніпровський».

Як повідомлялося, у січні 2024 року ціни на сільгоспземлі суттєво зросли, у порівнянні з попереднім місяцем. Про це йдеться в аналітичному огляді ринку земель України, підготовленому Центром досліджень продовольства та землекористування при Київській Школі Економіки (Kse Агроцентр) за підтримки Програми Usaid з аграрного і сільського розвитку – Агро.

Якщо середньозважена ціна гектара у грудні 2023 року становила 37,0 тис. грн/га, то вже у січні – вже 41,9 тис. грн/га, що еквівалентно зростанню на 13,3%. Ціни на товарні землі також суттєво підвищились – на 7,8%, з 39,3 тис. грн/га у грудні 2023 року до 42,4 тис. грн/га у січні 2024 року.

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Зазначається, що ключовим чинником зростання цін стало підвищення попиту через відкриття ринку землі для юридичних осіб. Проте, робити остаточні висновки за підсумками лише першого місяця зарано, оскільки такі коливання ціни можуть бути короткотерміновими.

Також відомо, що представники монобільшості у Верховній Раді зареєстрували законопроєкти, які пропонують відкласти відкриття продажу землі для юридичних осіб на кілька років.

Теги: мораторій на продаж землі земля іноземці бізнес

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