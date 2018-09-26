Повернення дітей до Армянська після екологічного лиха невиправдане - еколог



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На думку кримського еколога Маргарити Литвиненко, окупаційній владі Криму просто нікуди подіти дітей

Рішення підконтрольної Кремлю влади анексованого Криму повернути дітей в Армянськ після скасування надзвичайного стану, запровадженого через викиди хімічних речовин на заводі «Кримський титан», - невиправдане, заявила кримський еколог Маргарита Литвиненко, передає Крим.Реалії.

«За здоровим глуздом – ніяк не виправдано. Діти їдуть фактично в ті ж умови, які й були. Недарма батьки турбуються, що буде далі з дітьми. Якщо подивитися тільки офіційні сайти, то деякі пишуть про нульову концентрацію шкідливих речовин. Жителі розміщують інформацію, що перевищено у 18 разів зі сканом різних документів», – сказала Литвиненко.

На думку еколога, окупаційній кримській владі просто нікуди подіти дітей.

«Куди подіти цих дітей? Вони не можуть вічно тримати їх у санаторіях. І завод буде працювати. У Росії це єдине підприємство з виробництва діоксиду титану, хоча це кримське підприємство. Воно, природно, буде працювати», – додала вона.

Місцеві жителі в соціальних мережах 23 вересня повідомляли, що після скасування надзвичайного стану в Армянськ почали повертати дітей.

Напередодні представники фактичної влади анексованого Криму повідомляли, що школи Армянська, де в кінці серпня стався викид токсичних речовин, приймуть дітей 26 вересня. Дитсадки мали запрацювати 25 вересня.

Перед цим підконтрольний Росії оперативний штаб із ситуації з викидами шкідливих речовин в Армянську рекомендував призначеній Росією владі міста скасувати режим надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, у ніч на 24 серпня в окупованому Росією Криму, в місті Армянськ, де розташований завод «Титан», стався викид невідомої отруйної речовини. Хімічне забруднення через викиди заводу «Титан» було зафіксовано також на Херсонщині.

Згодом кримський «Титан» призупинив свою роботу, а з Армянська вивезли всіх дітей шкільного та дошкільного віку.

У вересні повідомлялося, на півночі окупованого Криму знову зафіксували перевищення гранично допустимої концентрації шкідливих речовин в повітрі.

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України (МінТОТ) пропонує ввести санкції проти компаній, які сприяють виробництву хімічної продукції в анексованому Криму і проводять її реалізацію.