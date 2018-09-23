До окупованого Армянська, що опинився в зоні екологічного лиха, повертають дітей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Dronarium Украина Завод «Кримський титан»

Напередодні повернення дітей в місті прибрали опале листя

Режим надзвичайної ситуації в Армянську, який запровадили після викиду хімічних речовин на заводі «Кримський титан», скасований. З понеділка діти почнуть повертатися з санаторно-курортних установ і розпочнуть навчання. Про це повідомив 23 вересня російський глава окупаційної адміністрації міста Василь Теліженко.

«Так, режим НС скасований. У понеділок-вівторок діти почнуть повертатися з санаторно-курортних установ Криму і розпочнуть навчання», – сказав він.

Напередодні повернення дітей російська влада міста разом із місцевими жителями провели в місті суботник – прибрали опале листя.

«У суботнику взяли участь як представники органів влади, так і ініціативні групи місцевих жителів, громадські активісти. Участь у суботнику – справа добровільна, люди самі висловили бажання взяти участь, і разом ми зробили наше місто ще чистішим», – повідомив Теліженко і також зазначив, що показники хімічних речовин у повітрі перебувають у межах норми.

Місцеві жителі в соціальних мережах 23 вересня повідомляли, що після скасування надзвичайного стану до Армянська почали повертати дітей.

Напередодні підконтрольний Росії оперативний штаб із ситуації з викидами шкідливих речовин в Армянську рекомендував російській владі міста скасувати режим надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, у ніч на 24 серпня в окупованому Росією Криму, в місті Армянськ, де розташований завод «Титан», стався викид невідомої отруйної речовини. Хімічне забруднення через викиди заводу «Титан» було зафіксовано також на Херсонщині.

Згодом кримський «Титан» призупинив свою роботу, а з Армянська вивезли всіх дітей шкільного та дошкільного віку.

У вересні повідомлялося, на півночі окупованого Криму знову зафіксували перевищення гранично допустимої концентрації шкідливих речовин в повітрі.

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України (МінТОТ) пропонує ввести санкції проти компаній, які сприяють виробництву хімічної продукції в анексованому Криму і проводять її реалізацію.

Джерело: Крим.Реалії