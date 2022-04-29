Доба на Донбасі: захисники розповіли про втрати окупантів

Сьогодні рашисти 14 разів отримали на горіхи від ЗСУ

На Донеччині та Луганщині тривають бої

Упродовж поточної доби, 29 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 14 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам. Про це повідомила пресслужба Операції об'єднаних сил.

Зокрема, українські захисники знищили:

11 танків,

7 артилерійських систем,

27 одиниць броньованої техніки,

одну бойову броньовану машину,

14 автомобілів ворога.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак та сім безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо, британська розвідка назвала головну ціль Росії на сьогодні.

Напередодні на Донбасі ЗСУ знищили три «Орлани» та чимало ворожої техніки.

Також стали відомі гарні цифри зі сходу: бійці звітують про ситуацію за добу.

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