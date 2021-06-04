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    Мапа паркомісць, зручна оплата паркування: у Києві запрацювала програма для водіїв

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    Водії зможуть швидко знайти місце для паркування - Мапа паркомісць, зручна оплата паркування: у Києві запрацювала програма для водіїв
    Водії зможуть швидко знайти місце для паркування
    Фото з відкритих джерел

    У Києві створили програму для пошуку паркомісць та оплати за паркування

    На базі сервісу «Київ Цифровий» запрацювала програма для автовласників та інспекторів паркування.

    Тепер автомобілісти можуть отримувати інформацію і тарифи з муніципальних, перехоплюючих і приватних паркінгів міста. Окрім того, для сервісу евакуації створили QR-код, щоб повернення автівок зі штрафмайданчиків проходило швидше й комфортніше – без друку заяви та додаткових документів.

    Застосунок і раніше дозволяв сплатити штраф у смартфоні та забрати автівку зі штрафмайданчика без черг. Відтепер водіям не треба навіть друкувати заяву на повернення авто. Достатньо лише сплатити штраф у застосунку та дочекатися затвердження заяви. Після затвердження користувач отримує QR-код, який потрібно показати поліцейському на штрафмайданчику. Після сканування QR-коду поліцейський побачить, чи була оплачена евакуація, а водій зможе забрати автівку.

    Крім того, додали приватні та перехоплюючі парковки і розташували їх на детальній мапі міста разом із муніципальними.

    Дані про паркмайданчики завантажуються з інформаційно-аналітичної системи «Майно». Водії можуть знаходити парковки за номером або розташуванням, переглядати кількість паркомісць і тарифи, прокладати маршрути до парковок.

    Для приватних парковок – сервіс надає інформацію про тарифи й способи оплати на парковці.

    Заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації Юрій Тацій зазначив, що цей цифровий інструмент може стати таким собі засобом для моніторингу кількості паркомісць у Києві.

    «Програма дасть змогу проаналізувати, в яких частинах міста є необхідність у додаткових паркінгах, оцінити загальну потребу у паркомісцях, а також напрацювати рішення для більш ефективного використання вже наявної паркувальної інфраструктури. Ці дані, в свою чергу, можуть лягти в основу для подальшого планування будівництва у місті», – сказав він.

    Програма також доступна для користування інспекторів з паркування, які можуть автоматично фіксувати порушення. Це дасть змогу забезпечувати їх швидке усунення та повідомлення власника про штрафні санкції, які останній зможе сплатити онлайн.

    Раніше повідомлялося, що у Києві запрацювала система «автоштрафів» за несплату парковки.

    Теги: Київ штраф водій автомобіль парковка
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    Мапа паркомісць, зручна оплата паркування: у Києві запрацювала програма для водіїв