Повітряні сили прокоментували вибухи на аеродромі «Енгельс»
У Повітряних силах заявили, що слід почекати кілька днів, коли з'являться супутникові знімки з аеродрому для того, аби побачити реальні наслідки вибухів
Дії загарбників на території України провокують «бавовну» на російській території. Про це заявив речник Повітряних Сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
«Безумовно, це наслідки російської агресії. Це чергова «бавовна», яку ми вже звикли чути. Це наслідки того, що Росія творить на нашій землі. Якщо росіяни думали, що їх в тилу глибокому війна не торкнеться, то вони помилялися. Такі речі відбуваються усе частіше, і сподіваємось, що це Україні буде тільки на руку», – сказав він.
Ігнат також заявив, що слід почекати кілька днів, коли з'являться супутникові знімки з аеродрому для того, аби побачити реальні наслідки вибухів.
Нагадаємо, у ніч на 26 грудня Telegram-канали повідомили про вибухи на російському аеродромі в Енгельсі. Саме на цьому аеродромі базуються літаки, які запускають ракети під час масових ударів по Україні.
Площа пожежі після вибуху в Енгельсі становила 120 квадратних метрів. За попередніми даними, загинули три людини. Ще четверо було госпіталізовано.
Раніше повідомлялося, на аеродромі в Саратовській області зранку 5 грудня безпілотник упав на злітно-посадковій смузі аеробази «Энгельс-1». Пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше двоє вояків РФ отримали поранення, їх госпіталізували.
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