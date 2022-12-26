Головна Новини
search button user button menu button

Повітряні сили прокоментували вибухи на аеродромі «Енгельс»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Повітряні сили прокоментували вибухи на аеродромі «Енгельс»
На російському аеродромі базуються літаки, які запускають ракети під час масових ударів по Україні
фото з відкритих джерел

У Повітряних силах заявили, що слід почекати кілька днів, коли з'являться супутникові знімки з аеродрому для того, аби побачити реальні наслідки вибухів

Дії загарбників на території України провокують «бавовну» на російській території. Про це заявив речник Повітряних Сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Безумовно, це наслідки російської агресії. Це чергова «бавовна», яку ми вже звикли чути. Це наслідки того, що Росія творить на нашій землі. Якщо росіяни думали, що їх в тилу глибокому війна не торкнеться, то вони помилялися. Такі речі відбуваються усе частіше, і сподіваємось, що це Україні буде тільки на руку», – сказав він.

Ігнат також заявив, що слід почекати кілька днів, коли з'являться супутникові знімки з аеродрому для того, аби побачити реальні наслідки вибухів.

Нагадаємо, у ніч на 26 грудня Telegram-канали повідомили про вибухи на російському аеродромі в Енгельсі. Саме на цьому аеродромі базуються літаки, які запускають ракети під час масових ударів по Україні.

Площа пожежі після вибуху в Енгельсі становила 120 квадратних метрів. За попередніми даними, загинули три людини. Ще четверо було госпіталізовано.

Раніше повідомлялося, на аеродромі в Саратовській області зранку 5 грудня безпілотник упав на злітно-посадковій смузі аеробази «Энгельс-1». Пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше двоє вояків РФ отримали поранення, їх госпіталізували. 

Читайте також: 

Теги: росія війна росіяни обстріл аеродром

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія продовжить ракетний терор в Україні
Головне за ніч: передноворічні плани Путіна та «бавовна» на аеродромі в Енгельсі
Сьогодні, 07:30
На аеродромі в Енгельсі базуються літаки, які запускають ракети по Україні
Міноборони РФ назвало кількість загиблих під час вибухів на аеродромі в Енгельсі
Сьогодні, 07:27
У місті чути звуки сирен
На аеродромі в Енгельсі пролунали потужні вибухи (відео)
Сьогодні, 02:12

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
80K
Зеленський оголосив про масштабну поразку Росії
29K
Переполох у Лаврі. Скандальний митрополит Павло повідомив вірянам «страшну» звістку
28K
Чого чекати від окупантів найближчим часом: прогноз Арестовича
21K
Путін назвав нову мету РФ у війні проти України
17K
«Не хочу умирать за амбиции поехавшего старика». Пост спікера держдуми наробив галасу у Росії
8802
Подоляк висміяв заву Путіна щодо переговорів

Новини

Повітряні сили прокоментували вибухи на аеродромі «Енгельс»
Сьогодні, 11:06
Розгін студентів на Майдані: ДБР поставило крапку у справі Сівковича
Сьогодні, 10:57
Британська розвідка розкритикувала нову оборонну тактику Росії: деталі
Сьогодні, 10:18
Брат убитого нардепа Ковальова працює на окупантів: ЗМІ оприлюднили докази
Сьогодні, 09:58
Путін та Пригожин збираються націоналізувати майно олігархів РФ – ISW
Сьогодні, 09:27
Повторна атака на аеродром Енгельс. Шоковані росіяни звинувачують владу у брехні
Сьогодні, 09:14

Прес-релізи

В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
23 грудня, 09:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту