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Члени НАТО можуть продовжити термін повноважень Столтенберга ще на рік – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Члени НАТО можуть продовжити термін повноважень Столтенберга ще на рік – ЗМІ
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
фото з відкритих джерел

Очікується, що посли в НАТО офіційно затвердять продовження на зустрічі у вівторок

Члени НАТО 4 липня можуть погодитись на продовження терміну повноважень генерального секретаря Єнса Столтенберга ще на рік. Про це повідомляє Reuters.

«Про рішення широко повідомлялося останніми тижнями, але очікується, що посли в НАТО офіційно затвердять продовження на зустрічі у вівторок», – сказали дипломати, які говорили на умовах анонімності.

Столтенберг провів Організацію Північноатлантичного договору через низку криз з моменту вступу на посаду в 2014 році, останнім часом згуртувавши членів НАТО на підтримку України і прагнучи не допустити переростання війни в прямий конфлікт між НАТО і Росією.

64-річний Столтенберг є колишнім прем'єр-міністром Норвегії. Він мав завершити свій термін як вища цивільна особа в трансатлантичному альянсі безпеки наприкінці вересня, але тепер, імовірно, залишиться ще на 12 місяців.

У лютому Столтенберг заявив, що не домагатиметься продовження свого контракту. Але члени НАТО попросили його погодитися на це після того, як не змогли досягти консенсусу щодо наступника.

Серед тих, кого обговорювали як претендентів, були міністр оборони Великої Британії Бен Воллес - який відкрито заявив, що хотів би отримати цю посаду, - і прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, яка публічно наполягала на тому, що вона не є кандидатом на цю посаду.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Міністр під час спілкування наголосив, що настав час для ясності у питанні членства України в Альянсі.

Також декілька країн близькі до того, щоб укласти угоду щодо надання гарантій безпеки для України до вступу в НАТО. 

Нагадаємо, прем'єр-міністерка Естонії Кайя Каллас анонсувала «сюрприз» щодо членства України в НАТО на липневому саміті Альянсу у Вільнюсі.

Зокрема повідомлялося, що на саміті НАТО у Брюсселі лідери Європейського Союзу обговорять наслідки перерваного заколоту у Росії. Також розглядатиметься питання, яку роль ЄС може відіграти у зобов'язаннях Заходу щодо зміцнення безпеки України.

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Теги: НАТО Єнс Столтенберг Дмитро Кулеба

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