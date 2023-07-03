Чоловік, який влаштував стрілянину в аеропорту Кишинева, помер у лікарні

Підозрюваний у подвійному вбивстві в Кишинівському міжнародному аеропорту помер

43-річний громадянин Таджикистану Рустам Ашуров, звинувачений у вбивстві двох людей в аеропорту Кишинева минулого тижня, у понеділок увечері помер від отриманих під час затримання поранень. Про це повідомляє видання NewsMaker, з посиланням на Генінспекторат поліції Молдови.

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«Громадянин Таджикистану Рустам Ашуров, який застрелив двох людей у ​​Кишинівському аеропорту, помер», – йдеться у повідомленні.

У короткому повідомленні молдовські правоохоронці зазначили, що «підозрюваний у подвійному вбивстві в міжнародному аеропорту Кишинева помер».

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Нагадаємо, у Кишинівському аеропорту один із пасажирів-іноземців відкрив стрілянину, після чого роботу летовища призупинили, а пасажирів евакуювали. У зв'язку з інцидентом в аеропорту затримуються всі рейси, заплановані на 30 червня. Персонал і пасажирів аеропорту евакуювали з будівлі.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження про «терористичний акт, вчинений шляхом вбивства кількох осіб», який пізніше перекваліфікувала на убивство з обтяжливими обставинами. Нападникові загрожувало покарання аж до довічного ув'язнення.

До слова, у США сталася масова стрілянина на вечірці в місті Балтімор, штат Меріленд. Наразі немає інформації щодо підозрюваних чи мотивів злочину, проте на місці працюють слідчі.