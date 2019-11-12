Милованову знайшли заміну. Парламент призначив нового члена ради Нацбанку



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Віталій Шапран працював у секретаріаті ради Національного банку України

Новим членом ради Національного банку став Віталій Шапран

Верховна Рада на ранковому засіданні призначила Віталія Шапрана новим членом ради Національного банку України.

За його кандидатуру проголосувало 399 депутатів.

Зазначимо, що Рада призначила Шапрана членом Ради Національного банку України терміном до 7 липня 2021 року. Він був зайняв вакантне місце, що звільнилося після того, як Тимофій Милованов перейшов на посаду міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Віталій Шапран працював у секретаріаті ради Національного банку України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада Національного банку України на засіданні 22 жовтня 2019 року вирішила продовжити повноваження голови Ради НБУ Богдана Данилишина до чергових виборів.

Як повідомлялося, у Раді відкрилося ранкове засідання.

До відома, Рада перенесла розгляд законопроєкту про запуск ринку землі на 13 листопада.