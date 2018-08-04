Представництво ООН засудило напад на Гандзюк



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Катерина Гандзюк

Організація запевнила, що буде пильнувати за справою про напад на Гандзюк, а також іншими справами, в яких за останній час постраждали активісти

Організація Об'єднаних Націй в Україні засудила напад на громадську активістку Катерину Гандзюк. Про це сказано у повідомленні на сайті представництва ООН в Україні.

У повідомленні сказано, що напад був «жахливим».

«Організація Об'єднаних Націй в Україні уважно спостерігає за ситуацією навколо інших нещодавніх нападів на громадських активістів в Україні. Всі випадки були чи будуть задокументовані та проаналізовані Моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні», - заявили в представництві.

ООН в Україні закликала уряд та правоохоронні органи провести прозоре, всебічне та ефективне розслідування нападу на Катерину Гандзюк та інших активістів. Там наголосили.ю що «сильне громадянське суспільство, де гарантується фундаментальне право на свободу слова та безпеку є необхідним для забезпечення прозорого урядування та відповідальності влади».

Раніше глава МВС Арсен Аваков повідомив, що поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство Гандзюк. У нападі підозрюється 40-річний житель Херсону, раніше неодноразово засуджений.

Постраждалу внаслідок нападу з сірчаною кислотою активістку 2 серпня перевезли із Херсона до Києва, де вона проходить лікування у Київському опіковому центрі.

Напад на активістку стався у Херсоні 31 липня. Зловмисник потрапив на камери спостереження.

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