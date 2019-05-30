Представник президента розповів про співпрацю з Кабміном



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Представник президента України в Кабінеті міністрів Андрій Герус

Герус назвав співпрацю з урядом «складнуватим процесом»

Представник президента України в Кабінеті міністрів Андрій Герус в ефірі «Радіо НВ» розказав про співпрацю президента Володимира Зеленського з урядом.

«Складнуватий процес. Тому що те засідання, на якому я був на минулому тижні, розглядали біля 80-ти питань, які раніше були вирішені в таємному режимі. Це публічне, відкрите засідання тривало десять хвилин», - зазначив Герус.

За його словами, багатьох питань навіть не було у порядку денному.

«Зараз ми виловлюємо рішення, які були прийняті. Вчора під вечір виловили одне рішення. Виявляється, що одну велику електростанцію вивели з державної власності і перевели в комунальну власність, і ймовірно, що далі вона піде у приватні руки», - наголосив Герус.

Він також додав, що спробує потрапити на закриту частину наступного засідання Кабінету міністрів.

Раніше Герус повідомив, що на засіданні уряду після заяви його глави Володимира Гройсмана про відставку було прийнято рішення вивести із державної власності Калуську ТЕЦ, і вважає, що економічна доцільність такої безкоштовної передачі ТЕЦ у комунальну власність міста Калуша «є дуже сумнівною».

Як повідомлялось, 20 травня Володимир Гройсман оголосив, що подасть у відставку.

Під час інавгураційної промови Володимир Зеленський розкритикував уряд і закликав прем’єра та міністрів звільнитись.

Гройсман у відповідь закликав Зеленського негайно внести кандидатуру на посаду прем’єра. Він також заявив, що братиме участь у виборах до Верховної Ради.

Гройсман заявив, що на парламентські вибори він має намір йти самостійно зі своєю політичною силою «Українська стратегія», не об’єднуючись ні з ким, в т.ч. і з політичною силою Петра Порошенка.