Кияни вимагають звільнити очільницю столичного департаменту охорони здоров’я



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Директор Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург

Столичному голові Віталію Кличку пропонують негайно звільнити Валентину Гінзбург з посади

Кияни вимагають звільнити Валентину Гінзбург з посади директора Департаменту охорони здоров’я КМДА «у зв'язку із невідповідністю займаній посаді». Відповідну петицію зареєстровано на сайті Київської міської ради 12 червня цього року.

За добу петиція зібрала понад 90 підписів із 10 тисяч необхідних.

Ініціатор петиції зазначає, що «діяльність Гінзбург на посаді директора Департаменту охорони здоров’я КМДА є деструктивною щодо галузі охорони здоров’я у Києві».

«Ініціативи Гінзбург В.Г. стосовно припинення психіатричних закладів охорони здоров’я шляхом приєднання до ТМО «Психіатрія», припинення протитуберкульозних закладів охорони здоров’я шляхом приєднання до ТМО «Фтизіатрія», припинення Дитячої клінічної лікарні №7 шляхом її приєднання до Київського міського центру дитячої нейрохірургії, інші подібні заходи є імітацією діяльності, коли за ширмою реорганізацій і зміною вивісок ховається відсутність реальних кроків, спрямованих на покращення якості та підвищення доступності кваліфікованого медичного обслуговування. Замість просування ініціатив із будівництва нових сучасних профілактично-лікувальних закладів для дітей та дорослих, Гінзбург намагається перепорядкувати ті, що успішно працюють, створюючи атмосферу психологічного тиску на лікарів і викликаючи стурбованість громадськості. Місту не потрібні такі псевдо управлінці», - йдеться в петиції.

Пропонується київському міському голові, голові Київської міської державної адміністрації Віталію Кличку негайно звільнити Гінзбург з посади.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що КМДА планує припинити існування дитячої лікарні №7.

У Департаменті охорони здоров’я КМДА заявили, що у разі схвалення рішення про реорганізацію Дитячої клінічної лікарні №7 Печерського району Києва у столиці з’явиться потужний високоспеціалізований дитячий заклад інтенсивного лікування. При цьому всі наявні на сьогодні відділення лікарні продовжать надавати медичну допомогу київським дітям у звичному режимі. Проектом рішення визначено правонаступником усіх прав, обов’язків та майна лікарні Київський міський центр дитячої нейрохірургії.

Проєкт рішення Київради щодо ліквідації Дитячої клінічної лікарні №7 викликав невдоволення серед киян.

Депутати Київради виступили проти ідеї об'єднання Дитячої клінічної лікарні №7 з Київським міським центром дитячої нейрохірургії.

29 травня постійна комісія Київської міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту одноголосно відхилила проект рішення «Про припинення Дитячої клінічної лікарні №7 Печерського району м. Києва шляхом приєднання до Київського міського центру дитячої нейрохірургії».