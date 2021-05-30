Премʼєр Баварії просить сертифікувати російський «Спутник»

Маркус Зьодер вважає «політичним» недопуск в ЄС російської вакцини

Баварський премʼєр Маркус Зьодер закликав Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) пришвидшити проце затвердження російської вакцини проти коронавірусу «Спутник V». Про це повідомляє видання Bild am Sonntag.

«Двигун вакцинації не повинен давати збої. Перш за все, необхідно прискорити процес затвердження «Спутника V», – сказав Зьодер, підкресливши, що його не можна відкладати з «чисто ідеологічних причин».

За даними джерел видання, в уряді Німеччини очікують на рішення регулятора ЄС щодо російської вакцини не раніше вересня через нестачу даних про препарат та його дію.

Водночас станом на 30 травня у Росії, де проходить щеплення препаратом «Спутник V», за добу виявили 9694 нових випадків Covid-19, і це найвищий показник з кінця березня.

Наразі із країн Європейського союзу російський препарат використовує лише Угорщина.

Як повідомлялося, президент Чехії Мілош Земан заявив, що готовий підтримати застосування у країні російської вакцини від коронавірусу «Спутник V», якщо виникне нестача інших, сертифікованих в Європейському Союзі препаратів.

Згодом віцепрем'єр Чехії, глава МВС і в.о. міністра закордонних справ країни Ян Гамачек заявив, що на тлі дипломатичного скандалу Чехія більше не обговорює можливу купівлю російської вакцини від коронавірусу «Супутник V».

До слова, міністерство охорони здоров’я Словаччини на тлі скандалу зі Спутником V оприлюднило контракт про покупку російської вакцини. За контрактом Росія повинна поставити Словаччини два мільйони доз препарату.

Також Росія на безоплатній основі передала Молдові більше 140 тис. доз вакцини від коронавірусу Covid-19 «Спутник V». Про це повідомив колишній президент Молдови і лідер Соціалістичної партії країни Ігор Додон. При цьому російська сторона проігнорувала прохання про надання вакцини від опонента Додона, президентки Молдови Майї Санду.

Крім того, в Україні впровадження вакцини російського виробництва активно лобіює голова політради ОПЗЖ, народний депутат і кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук.