Албанія зареєструвала російську вакцину «Спутник V»

У ЄС російську вакцину проти коронавірусу використовує лише Угорщина

Албанія зареєструвала російську вакцину проти коронавірусу «Спутник V».

Про це повідомив Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ), повідомляє «Интерфакс».

Згідно з повідомленням, в країну вже поставлена перша партія російської вакцини.

Таким чином, «Спутник V» зареєстрований в 64 країнах.

В п’ятницю також стало відомо, що «Спутник V» схвалений для застосування в Туреччині. Президент країни Реджеп Таїп Ердоган заявив, що поставки препарату очікуються найближчими днями.

В ЄС російську вакцину проти коронавірусу використовує лише Угорщина.

Як повідомлялося, президент Чехії Мілош Земан заявив, що готовий підтримати застосування у країні російської вакцини від коронавірусу «Спутник V«, якщо виникне нестача інших, сертифікованих в Європейському Союзі препаратів.

До слова, міністерство охорони здоров’я Словаччини на тлі скандалу зі Спутником V оприлюднило контракт про покупку російської вакцини. За контрактом Росія повинна поставити Словаччини два мільйони доз препарату.

На тлі конституційної кризи Ігор Додон везе до Молдови партію «Спутніка V». Росія на безоплатній основі передала Молдові більше 140 тис. доз вакцини від коронавірусу Covid-19 «Спутник V». Раніше Кремль проігнорував подібне прохання Майї Санду.

Нагадаємо, станом на 1 травня 2021 року в Україні зафіксовано 8549 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 374 дитини та 145 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 3051 особа, летальних випадків – 351, одужало – 14956 осіб, здійснено тестувань – 83336.