Прем’єр Британії розповів про «найбільший прорив» у лікуванні Covid-19



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У Британії стверджують, що препарат дексаметазон може врятувати життя пацієнтів із коронавірусною хворобою

Джонсон пишається командою британських вчених, яка провела «перше надійне клінічне випробування» щодо використання дексаметазону для лікування коронавірусу

Прем’єр Британії Борис Джонсон заявив, що вчені країни зробили «найбільший прорив» у лікуванні коронавірусу препаратом, який, начебто «довів свою здатність знижувати ризик смерті».

Про це Джонсон заявив на спеціальній пресконференції 16 червня, повідомляє телеканал ITV.

Зазначається, що при випробуванні препарату дексаметазон знизилась смертність серед тих, хто перебував на штучній вентиляції легень, - приблизно на третину в порівнянні з групою, яка отримувала стандартну медичну допомогу.

Борис Джонсон сказав, що «шанси померти від Covid-19 були значно знижені цим лікуванням».

Він заявив, що пишається командою британських вчених, яка провела «перше надійне клінічне випробування» щодо використання дексаметазону для лікування коронавірусу і подякував тисячам пацієнтів у Британії, які добровільно взяли участь у випробуваннях.

Патрік Валанс, головний науковий радник уряду, сказав, що препарат дешевий, а це означає, що він може мати ефект у всьому світі.

«Дексаметазон недорогий, дуже широко доступний, і дійсно захоплююча річ у цьому дослідженні полягає не тільки в тому, що він працює, але і в тому, що він може працювати в усьому світі», - сказав він на пресконференції.

«Ми зробили кроки, щоб забезпечити достатню кількість поставок, навіть у разі другого піку», – заявив Джонсон.

На даний момент число жертв коронавірусу у Британії наближається до 42 тисяч, число хворих - до 300 тисяч.

Раніше сьогодні професор з Оксфордського університету Мартін Ландр заявив, що дексаметазон може врятувати життя пацієнтів із коронавірусною хворобою (Covid-19)

Як повідомлялося, станом на 16 червня у світі загалом підтверджено понад 8,1 мільйона випадків коронавірусу, включаючи майже 440 тисяч летальних. Одужати від цього захворювання понад 4,2 мільйона людей.

До слова, у Панамі виявили новий підвид коронавірусу, характерний саме для цієї країни.

Коронавірус в Україні

Всього 32476

Хворіють 17036

Одужали 14528

Померли 912

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Станом на ранок 16 червня в Україні підтверджено 32 476 випадків Covid-19, з них 14 528 одужали, 912 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 666 випадків.