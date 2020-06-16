Коронавірус дістався РНБО. Хворобу виявили у працівника Ситуаційного центру



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У Раді нацбезпеки проводиться епідеміологічне розслідування

У одного із співробітників апарату Ради національної безпеки і оборони виявили коронавірус. Через це відомство переходить в онлайн-режим роботи, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі «Дзеркало тижня».

Він уточнив, що йдеться про працівника Ситуаційного центру РНБО, що розташовується на вулиці Петра Болобачана, а не в Офісі президента на Банковій.

«Справді, один із співробітників Ситуаційного центру РНБО отримав позитивний результат тесту. Стан співробітника задовільний. Проводиться, як годиться в таких випадках, епідеміологічне розслідування, встановлюються контактували особи», - розповів Данілов.

«Ми всі, хто мав контакт із хворим колегою, здали тести і чекаємо на результат. Зрозуміло, що, не чекаючи його, ми обмежили спілкування, контакти, перейшовши в онлайн-режим», - додав секретар РНБО.

Між іншим, сьогодні Зеленський призначив свого радника Руслана Демченка першим заступником секретаря РНБО. Також сьогодні в ЗМІ з'явилася інформація, що Руслан Демченко захворів на коронавірус.

Нагадаємо, напередодні дружина президента Олена Зеленська отримала позитивний результат тесту на коронавірус Covid-19.

У зв’язку з цим Володимир Зеленський перейшов на особливий режим роботи. Він разом із дітьми теж пройшов тестування – результати виявилися негативними.

Як повідомлялося, Олена Зеленська, у якої виявили Covid-19, недавно контактувала з дітьми.