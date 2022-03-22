Прем’єр Ізраїлю готує поїздку до Києва «для важливих перемовин»

Глава уряду Ізраїлю поїде до столиці України в тому випадку, якщо сторони будуть близькі до угоди

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет доручив спецслужбам країни підготуватися до його можливого візиту до Києва для важливих переговорів щодо припинення вогню. Про це повідомило видання Ynet.

Зазначається, що хоч і поки не зрозуміло, коли такий візит може відбутися, розмови про нього в ізраїльському уряді активізувалися після заклику української влади організувати поїздку, щоб продемонструвати підтримку.

Повідомляється, що співробітники служби безпеки Ізраїлю вважають, що такий візит стане «кошмаром безпеки», враховуючи постійні російські бомбардування.

Ізраїльські офіційні особи також повідомили українським колегам, що Беннетт не поїде в Київ «для фотосесії» і відвідає столицю України тільки в тому випадку, якщо сторони будуть близькими до досягнення мирної угоди. Так він хоче допомогти домовленостям дійти до фінішу.

На початку війни Беннетт зустрічався з Путіним у Москві, щоб стати посередником у переговорах.

Як повідомлялося, Зеленський звернувся до Кнесету: українці 80 років тому рятували євреїв (відео).

Напередодні відомі українські євреї закликали уряд Ізраїлю скасувати додаткові обмеження на в'їзд українців.

Нагадаємо, президент України розказав, який вигляд буде мати пекло для окупантів.

Також він сказав, що російські військові не можуть знайти українців, які зустріли б їх із квітами – Зеленський (відео).