Російські військові не можуть знайти українців, які зустріли б їх із квітами – Зеленський (відео)

Звернення президента України за підсумками 25-го дня війни

Уночі 21 березня президент України Володимир Зеленський звернувся до українців.

«Вже 25-та доба, як російські військові шукають і ніяк не можуть знайти придуманих ними ж «нацистів», від яких вони хотіли нібито захищати наших людей. Як вони шукають і не можуть знайти українців, які зустріли б їх із квітами. А головне – російські військові ніяк не знаходять дорогу додому. А тому наші військові допомагають їм з дорогою на суд Божий», – сказав глава держави.

Нагадаємо, Зеленський подякував подружжю голлівудських акторів за допомогу Україні.

Також Зеленський звернувся до Кнесету: українці 80 років тому рятували євреїв (відео).

До слова, Джонсон зідзвонився із Зеленський та пообіцяв лобіювати інтереси України на зустрічі G7.