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    Події в Україні

    Російські військові не можуть знайти українців, які зустріли б їх із квітами – Зеленський (відео)

    &laquo;Наші військові допомагають їм з дорогою на суд Божий&raquo; - Російські військові не можуть знайти українців, які зустріли б їх із квітами – Зеленський (відео)
    «Наші військові допомагають їм з дорогою на суд Божий»
    фото: Офіс президента

    Звернення президента України за підсумками 25-го дня війни

    Уночі 21 березня президент України Володимир Зеленський звернувся до українців.

    «Вже 25-та доба, як російські військові шукають і ніяк не можуть знайти придуманих ними ж «нацистів», від яких вони хотіли нібито захищати наших людей. Як вони шукають і не можуть знайти українців, які зустріли б їх із квітами. А головне – російські військові ніяк не знаходять дорогу додому. А тому наші військові допомагають їм з дорогою на суд Божий», – сказав глава держави.

    Нагадаємо, Зеленський подякував подружжю голлівудських акторів за допомогу Україні.

    Також Зеленський звернувся до Кнесету: українці 80 років тому рятували євреїв (відео).

    До слова, Джонсон зідзвонився із Зеленський та пообіцяв лобіювати інтереси України на зустрічі G7.

    Теги: росія окупанти суд війна військові Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Російські військові не можуть знайти українців, які зустріли б їх із квітами – Зеленський (відео)