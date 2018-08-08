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    Президент Грузії звинуватив Росію у відділенні Абхазії та Південної Осетії

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    Президент Грузії Георгій Маргвелашвілі - Президент Грузії звинуватив Росію у відділенні Абхазії та Південної Осетії
    Президент Грузії Георгій Маргвелашвілі

    В 1991-1992 роках «Росія за допомогою гібридної війни відокремила від центральної влади Грузії два її регіони»

    Президент Грузії Гіоргі Маргвелашвілі заявив, що саме Росія винна у відділенні від Грузії Абхазії й Південної Осетії.

    Про це він сказав на зустрічі в Тбілісі з головами МЗС Польщі, Литви і Латвії Яцеком Чапутовичем, Лінасом Лінкявичусом і Едгаром Рінкевичем, а також віце-прем’єром України Павлом Розенком.

    За його словами, в 1991-1992 роках «Росія за допомогою гібридної війни відокремила від центральної влади Грузії два її регіони».

    «Ми не повинні боятися називати речі своїми іменами: те, що робила і робить Росія проти суверенної держави, – це війна між Росією і Грузією. Це агресія, це окупація і це нехтування всіма міжнародними нормами», – заявив президент Грузії.

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    До слова, у понеділок міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич заявив, що зараз Україна і Грузія борються за незалежність і безпеку Європи.

    Напередодні у Міністерстві закордонних справ України закликали Російську Федерацію вивести війська з окупованих територій Грузії та здійснити заходи щодо демілітаризації та деокупації цих територій.

    Також Україна в ООН закликала посилити тиск на РФ.

    11 держав закликали Росію скасувати визнання незалежності Абхазії і Південної Осетії та вивести свої війська з окупованих грузинських територій.

    Джерело: Радіо Свобода

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