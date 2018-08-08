Президент Грузії звинуватив Росію у відділенні Абхазії та Південної Осетії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Грузії Георгій Маргвелашвілі

В 1991-1992 роках «Росія за допомогою гібридної війни відокремила від центральної влади Грузії два її регіони»

Президент Грузії Гіоргі Маргвелашвілі заявив, що саме Росія винна у відділенні від Грузії Абхазії й Південної Осетії.

Про це він сказав на зустрічі в Тбілісі з головами МЗС Польщі, Литви і Латвії Яцеком Чапутовичем, Лінасом Лінкявичусом і Едгаром Рінкевичем, а також віце-прем’єром України Павлом Розенком.

За його словами, в 1991-1992 роках «Росія за допомогою гібридної війни відокремила від центральної влади Грузії два її регіони».

«Ми не повинні боятися називати речі своїми іменами: те, що робила і робить Росія проти суверенної держави, – це війна між Росією і Грузією. Це агресія, це окупація і це нехтування всіма міжнародними нормами», – заявив президент Грузії.

До слова, у понеділок міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич заявив, що зараз Україна і Грузія борються за незалежність і безпеку Європи.

Напередодні у Міністерстві закордонних справ України закликали Російську Федерацію вивести війська з окупованих територій Грузії та здійснити заходи щодо демілітаризації та деокупації цих територій.

Також Україна в ООН закликала посилити тиск на РФ.

11 держав закликали Росію скасувати визнання незалежності Абхазії і Південної Осетії та вивести свої війська з окупованих грузинських територій.

Джерело: Радіо Свобода