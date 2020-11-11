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    Президент Мюнхенської конференції: Повернення Донбасу за сценарієм Карабаху буде катастрофою

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    Вольфганг Ішингер&nbsp;<span>&ndash;&nbsp;</span>Україні: Навіть не думайте про військовий шлях - Президент Мюнхенської конференції: Повернення Донбасу за сценарієм Карабаху буде катастрофою
    Вольфганг Ішингер – Україні: Навіть не думайте про військовий шлях
    Фото: Organization for Security & Co-operation in Europe/Flickr

    Вольфганг Ішингер заявив, що військове рішення – це не варіант для Донбасу

    За словами президента Мюнхенської конференції, Києву навіть не слід думати про військовий варіант повернення Донбасу. В інтерв'ю Європейській правді він зазначив, що відмінність між Карабахом та Донбасом величезна. 

    «Відмінність шалена! Там йдеться про конфлікт двох маленьких держав на Кавказі, жодна з яких не має стратегічного значення ані для Росії, ані для США, ані для іншої світової сили», – заявив дипломат.

    Натомість військове протистояння між Україною та Росією – якщо розпочнеться зараз чи за рік-два – може призвести лише до катастрофи.

    «Тому я кажу: навіть не думайте про військовий шлях. Наслідки для України від цього будуть жахливими, ви серйозно постраждаєте. Можливо, Росія також серйозно постраждає, цього я не знаю – але для вас наслідки точно не будуть добрими.Саме тому я раджу зупинитися на довгостроковій дипломатії», – підкреслив Ішингер.

    Він висловив упевненість, що Україна поверне Донбас, але це станеться не військовим шляхом, а економічним.

    Вольфганг Ішингер – один із найавторитетніших фахівців у світі з питань міжнародної безпеки. Топ-дипломат, колишній статс-секретар німецького МЗС та посол у США, з 2008 року  очолює Мюнхенську безпекову конференцію – найважливіший у світі форум з цього питання.

    9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада. Активні бойові дії у регіоні тривали з вересня.

    Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона зайняла на початку 1990-х років.

    Президент Азербайджану Ільхам Алієв назвав це історичною перемогою над Вірменією.

    З 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

    Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом».

    Донбас Нагірний Карабах Мюнхенська конференція з безпеки
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