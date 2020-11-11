Президент Мюнхенської конференції: Повернення Донбасу за сценарієм Карабаху буде катастрофою

Вольфганг Ішингер – Україні: Навіть не думайте про військовий шлях

Вольфганг Ішингер заявив, що військове рішення – це не варіант для Донбасу

За словами президента Мюнхенської конференції, Києву навіть не слід думати про військовий варіант повернення Донбасу. В інтерв'ю Європейській правді він зазначив, що відмінність між Карабахом та Донбасом величезна.

«Відмінність шалена! Там йдеться про конфлікт двох маленьких держав на Кавказі, жодна з яких не має стратегічного значення ані для Росії, ані для США, ані для іншої світової сили», – заявив дипломат.

Натомість військове протистояння між Україною та Росією – якщо розпочнеться зараз чи за рік-два – може призвести лише до катастрофи.

«Тому я кажу: навіть не думайте про військовий шлях. Наслідки для України від цього будуть жахливими, ви серйозно постраждаєте. Можливо, Росія також серйозно постраждає, цього я не знаю – але для вас наслідки точно не будуть добрими.Саме тому я раджу зупинитися на довгостроковій дипломатії», – підкреслив Ішингер.

Він висловив упевненість, що Україна поверне Донбас, але це станеться не військовим шляхом, а економічним.

Вольфганг Ішингер – один із найавторитетніших фахівців у світі з питань міжнародної безпеки. Топ-дипломат, колишній статс-секретар німецького МЗС та посол у США, з 2008 року очолює Мюнхенську безпекову конференцію – найважливіший у світі форум з цього питання.

9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада. Активні бойові дії у регіоні тривали з вересня.

Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона зайняла на початку 1990-х років.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв назвав це історичною перемогою над Вірменією.

З 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом».