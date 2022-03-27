Президент надав звання Героя України 15 військовим
Звання присвоєно «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі»
Президент Володимир Зеленський надав звання «Герой України» 15 військовослужбовцям, трьох із них – посмертно. Відповідний указ №179/2022 опублікований на сайті глави держав.
Як зазначається у документі, звання присвоєно «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі».
Президент надав звання «Герой України» з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно):
- лейтенанту Богдану Корнійчуку;
- штаб-сержанту Сергію Кулику;
- старшому лейтенанту Денису Максишку.
Також звання «Герой України» з врученням ордена «Золота Зірка» присвоєно:
- старшому лейтенанту Владиславу Бандарю;
- полковнику Сергію Барановському;
- підполковнику Сергію Бурковському;
- підполковнику Івану Голішевському;
- штаб-сержанту Роману Гришаку;
- капітану Віталію Гуралю;
- молодшому лейтенанту Ігорю Дикуну;
- капітану Роману Драгомирецькому;
- старшому лейтенанту Артуру Кравченку;
- капітану Миколі Любарцю;
- капітану Юрію Михайлюку;
- майору Євгену Шматалюку.
Напередодні президент нагородив ще 161 українського захисника.
Також він сказав, що блокадний Маріуполь будуть згадувати й через століття – Зеленський.
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