Президент надав звання Героя України 15 військовим

Звання присвоєно «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі»

Президент Володимир Зеленський надав звання «Герой України» 15 військовослужбовцям, трьох із них – посмертно. Відповідний указ №179/2022 опублікований на сайті глави держав.

Як зазначається у документі, звання присвоєно «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі».

Президент надав звання «Герой України» з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно):

лейтенанту Богдану Корнійчуку;

штаб-сержанту Сергію Кулику;

старшому лейтенанту Денису Максишку.

Також звання «Герой України» з врученням ордена «Золота Зірка» присвоєно:

старшому лейтенанту Владиславу Бандарю;

полковнику Сергію Барановському;

підполковнику Сергію Бурковському;

підполковнику Івану Голішевському;

штаб-сержанту Роману Гришаку;

капітану Віталію Гуралю;

молодшому лейтенанту Ігорю Дикуну;

капітану Роману Драгомирецькому;

старшому лейтенанту Артуру Кравченку;

капітану Миколі Любарцю;

капітану Юрію Михайлюку;

майору Євгену Шматалюку.

Напередодні президент нагородив ще 161 українського захисника.

Також він сказав, що блокадний Маріуполь будуть згадувати й через століття – Зеленський.

Читайте також: