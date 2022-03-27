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    Президент надав звання Героя України 15 військовим

    Президент надав звання &laquo;Герой України&raquo; з удостоєнням ордена &laquo;Золота Зірка&raquo; 15 військовим - Президент надав звання Героя України 15 військовим
    Президент надав звання «Герой України» з удостоєнням ордена «Золота Зірка» 15 військовим
    фото: Офіс президента

    Звання присвоєно «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі»

    Президент Володимир Зеленський надав звання «Герой України» 15 військовослужбовцям, трьох із них – посмертно. Відповідний указ №179/2022 опублікований на сайті глави держав.

    Як зазначається у документі, звання присвоєно «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі».

    Президент надав звання «Герой України» з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно):

    • лейтенанту Богдану Корнійчуку;
    • штаб-сержанту Сергію Кулику;
    • старшому лейтенанту Денису Максишку.

    Також звання «Герой України» з врученням ордена «Золота Зірка» присвоєно:

    • старшому лейтенанту Владиславу Бандарю;
    • полковнику Сергію Барановському;
    • підполковнику Сергію Бурковському;
    • підполковнику Івану Голішевському;
    • штаб-сержанту Роману Гришаку;
    • капітану Віталію Гуралю;
    • молодшому лейтенанту Ігорю Дикуну;
    • капітану Роману Драгомирецькому;
    • старшому лейтенанту Артуру Кравченку;
    • капітану Миколі Любарцю;
    • капітану Юрію Михайлюку;
    • майору Євгену Шматалюку.

    Напередодні президент нагородив ще 161 українського захисника.

    Також він сказав, що блокадний Маріуполь будуть згадувати й через століття – Зеленський.

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    Президент надав звання Героя України 15 військовим