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    Військові підбили підсумки роботи ППО: один літак, 12 БпЛА та п'ять крилатих ракет

    Ворог посилив повітряний терор - Військові підбили підсумки роботи ППО: один літак, 12 БпЛА та п'ять крилатих ракет
    Ворог посилив повітряний терор
    фото з відкритих джерел

    Другий день поспіль російський злочинний режим вдається до повітряного терору

    За добу 26 березня Повітряні сили Збройних сил України збили один літак окупантів. Водночас ворог випустив 6 ракет по Львову, влучивши у базу зберігання пального та по території бронетанкового заводу. Про це повідомляє пресцентр командування Повітряних сил ЗСУ.

    «Другий день поспіль російський злочинний режим вдається до повітряного терору – по мирних українських містах летять десятки крилатих та балістичних ракет. Пуски здійснюються із моря, суші та повітря із-за меж території України. Шість таких ракет російські окупанти сьогодні випустили по Львову, влучивши у базу зберігання пального та по території бронетанкового заводу», – йдеться у повідомленні.

    «Ворог суттєво знизив авіаційну активність в повітряному просторі України і наносить масовані ракетні удари», зазначають у ПС ЗСУ.

    Для проведення повітряної розвідки та дорозвідки об’єктів, по яких було нанесено удари ракет, окупанти активно використовують безпілотні літальні апарати різних типів, від оперативно-тактичного рівня – до квадрокоптерів, які дедалі більше знищуюся українською ППО, наголошують у ПС ЗСУ.

    Потягом доби 26 березня, окрім згаданого літака, Повітряні сили знищили щонайменше 12 БпЛА різних типів та дві крилаті ракети.

    Крім цього воїни однієї з бригад Десантно-штурмових військ із переносних ракетних комплексів збили три крилаті ракети, що несли смерть українцям.

    Загалом за добу знищено:

    • 1 літак;
    • 12 БпЛА різних типів;
    • 5 крилатих ракет.

    Нагадаємо, Збройні сили порахували знищені 25 березня ворожі літаки та крилаті ракети.

    Як відомо, окупанти зазнали серйозних втрат і змінили стратегію в небі.

    До слова, стало відомо, звідки російські літаки атакують Україну.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна літак військові Україна повітря окупація #stoprussia
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    Військові підбили підсумки роботи ППО: один літак, 12 БпЛА та п'ять крилатих ракет