Військові підбили підсумки роботи ППО: один літак, 12 БпЛА та п'ять крилатих ракет
Другий день поспіль російський злочинний режим вдається до повітряного терору
За добу 26 березня Повітряні сили Збройних сил України збили один літак окупантів. Водночас ворог випустив 6 ракет по Львову, влучивши у базу зберігання пального та по території бронетанкового заводу. Про це повідомляє пресцентр командування Повітряних сил ЗСУ.
«Другий день поспіль російський злочинний режим вдається до повітряного терору – по мирних українських містах летять десятки крилатих та балістичних ракет. Пуски здійснюються із моря, суші та повітря із-за меж території України. Шість таких ракет російські окупанти сьогодні випустили по Львову, влучивши у базу зберігання пального та по території бронетанкового заводу», – йдеться у повідомленні.
«Ворог суттєво знизив авіаційну активність в повітряному просторі України і наносить масовані ракетні удари», зазначають у ПС ЗСУ.
Для проведення повітряної розвідки та дорозвідки об’єктів, по яких було нанесено удари ракет, окупанти активно використовують безпілотні літальні апарати різних типів, від оперативно-тактичного рівня – до квадрокоптерів, які дедалі більше знищуюся українською ППО, наголошують у ПС ЗСУ.
Потягом доби 26 березня, окрім згаданого літака, Повітряні сили знищили щонайменше 12 БпЛА різних типів та дві крилаті ракети.
Крім цього воїни однієї з бригад Десантно-штурмових військ із переносних ракетних комплексів збили три крилаті ракети, що несли смерть українцям.
Загалом за добу знищено:
- 1 літак;
- 12 БпЛА різних типів;
- 5 крилатих ракет.
Нагадаємо, Збройні сили порахували знищені 25 березня ворожі літаки та крилаті ракети.
Як відомо, окупанти зазнали серйозних втрат і змінили стратегію в небі.
До слова, стало відомо, звідки російські літаки атакують Україну.