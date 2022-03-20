Блокадний Маріуполь будуть згадувати й через століття – Зеленський

У Чорнобаївці російські військові показали свою бездарність

Після восьми років агресії, українці довели, що вміють воювати професійніше, ніж армія, яка воює десятки років у різних регіонах та за різних умов. Ми відповідаємо мудрістю й хоробрістю на величезну кількість їхньої техніки та відправлених в Україну солдатів. Про це сказав у нічному відеозверненні 20 березня президент України Володимир Зеленський.

«Саме тому, наприклад, українська Чорнобаївка увійде в історію воєн. Це місце, де російські військові і їхні командири показали себе повністю – такими, як вони є: бездарними, здатними просто гнати своїх людей на забій. Шість разів наші військові знищували окупантів під Чорнобаївкою. Шість разів! І вони все одно приходять туди», – розповів глава держави.

А блокадний Маріуполь увійде в історію відповідальності за воєнні злочини. Зробити таке з мирним містом, що зробили окупанти, це терор, який будуть згадувати й через століття.

«І що більше українці говорять про це світові, то більше ми знаходимо підтримки. Що більше Росія застосовує терору проти України, то гірші наслідки настають для неї», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у зверненні президент зазначив, що «має значення кожна зруйнована родина, кожен зруйнований будинок» (відео).

Також стало відомо, що на період воєнного стану в Україні заборонена діяльність 11 політичних партій, лідери та члени яких досить часто продукують проросійську риторику. Рішення про заборону діяльності цих партій затвердила РНБО.

Крім того, всього за дні повномасштабної війни вже 70 нашим захисникам присвоєно звання Героя України.

2180 українців нагороджені орденами й медалями за мужність, за порятунок товаришів по службі та цивільних, за ефективні дії з оборони держави.