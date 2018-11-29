ЗМІ: Трамп і Путін на саміті G20 матимуть дві години на переговори



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Дональд Трамп і Володимир Путін

Саміт G-20 пройде в Буенос-Айресі з 30 листопада по 1 грудня

Президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін зустрінуться 1 грудня на полях саміту G20 в Аргентині, на їхні переговори відведено близько 2 годин.

Про це повідомили Reuters і «РИА Новости».

Зустріч Путіна з Трампом запланована на 14:30 GMT (16:30 за Києвом) суботи – і на неї відведено трохи більше двох годин, повідомили джерело РосЗМІ в одній із делегацій.

Цю ж інформацію підтверджують два джерела РБК, ознайомлених із графіком поїздки російського президента.

Зустріч Путіна й Трампа є в розкладі російської делегації, хоча раніше американський президент припускав, що може відмовитися від переговорів із російським лідером.

Трамп говорив, що прийме рішення щодо зустрічі після того, як отримає повну доповідь про події в Керченській протоці: «Це буде визначальним. Можливо, я не буду зустрічатися. Мені не подобається ця агресія».

Зі свого боку, речник президента РФ Дмитро Пєсков говорив, що підготовка до зустрічі лідерів двох держав триває.

За його словами, 27 листопада Адміністрація президента США підтверджувала, що зустріч Путіна й Трампа відбудеться.

Саміт G-20 пройде в Буенос-Айресі з 30 листопада по 1 грудня.

Представники української діаспори в США, Канаді, Ірландії та інших країнах-членах G-20 закликали політиків не зустрічатися там із Путіним.

Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що обговорював з президентом РФ Володимиром Путіним можливе посередництво Анкари у вирішенні конфлікту, який виник у Керченській протоці.

Порошенко і Ердоган домовились, що президент Туреччини порушить українське питання в Буенос-Айресі на саміті G20, який відбудеться 30 листопада-1 грудня.

Як повідомлялося, президенти Туреччини та США Ердоган і Трамп обговорили ситуацію в Азовському морі. Президент України Петро Порошенко розповів про реакцію західних партнерів на воєнний стан в Україні.