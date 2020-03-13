Прикордонники заборонили в’їзд в Україну забудькуватому журналісту із РФ (відео)



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Під час розмови з прикордонниками росіянин заперечував своє перебування у Криму Фото: скріншот відео

Журналіст у 2018 році незаконно потрапив на територію України

Нещодавно в поле зору українських прикордонників під час заходів щодо виявлення правопорушників, які незаконно потрапляють на територію України через закриті пункти пропуску на тимчасово окупованих територіях, потрапив журналіст із Росії, який перебував в Україні з приватною метою та відлітав зворотним рейсом із аеропорту «Бориспіль».

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

Росіянина співробітники Держприкордонслужби запросили для додаткового спілкування, адже на момент його відльоту з України стало відомо, що він порушив українське законодавство, а саме - незаконно перетнув кордон у закритому пункті пропуску тимчасово окупованого Криму.

«Під час розмови чоловік усіляко заперечував своє перебування у Криму та почав плутатись у своїх відповідях на запитання правоохоронців. І тільки під час наведення беззаперечних доказів росіянин таки «згадав», як саме він потрапив на територію України у 2018 році», - повідомили прикордонники.

Наразі за порушення законів України прикордонники заборонили росіянину в'їзд на територію нашої країни терміном на 3 роки та відправили зворотним рейсом до Мінська.

Нагадаємо, раніше прикордонники відмовили у в’їзді в Україну російському журналісту Олексію Пивоварову. Прикордонники в аеропорту вручили йому постанову про відмову у пропуску на територію України, оскільки він не зміг «підтвердити причину перебування в країні».