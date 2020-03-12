Російську блогерку не пустили до України і продовжили заборону на в'їзд за брехню



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Наталія Краснова намагалася потрапити в нашу країну за новим паспортом, бо старий нібито з'хв собака

Росіянці продовжили заборону на в'їд до України з трьох років до десяти - ДПСУ

Російську блогерку Наталію Краснову не пустили в Україну та продовжили заборону на в'їзд через те, що вона намагалася потрапити до країни обманом. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Зазначається, що росіянка прибула до «Борисполя» з Мінська 12 березня. «Блогерка прилітала в Україну наприкінці 2019 року. Тоді через незаконне відвідування анексованого Криму у 2018 році їй заборонили в'їжджати в України на три роки», йдеться у повідомленні.

Прикордонники зазначають, що блогерка замінила старий паспорт на новий. На запитання, чому вона замінила паспорт, відповіла, що з’їв собака.

За порушення заборони, що мала діяти до кінця 2020 року, росіянці заборонили в'їзд до України на 10 років.

13 березня Наталія Краснова мала виступати у Києві з власним стендап-шоу.

На питання підписниці, чи не скасовують подію, блогерка відповіла, що через декілька годин прилетить і дізнається.

Нагадаємо, російському співаку Валерію Сюткіну заборонили в'їзд в Україну. У 2014 році в інтерв'ю російському телеканалу артист назвав незаконну анексію Криму Росією «блискучою».