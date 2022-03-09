На Черкащині евакуйовані потрапили в ДТП: постраждали діти

В аварію потрапили чотири автомобілі, у кожному з них були діти.

В Черкаській області евакуйовані люди, що їхали із Запоріжжя, потрапили в масштабну аварію. Про це повідомляє «Суспільне».

Речниця Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок зазначила, що аварія сталася у селі Сичівка. В ДТП потрапили чотири автомобілі, у кожному з них були діти.

На місці події працювали медики, на щастя обійшлося без жертв. Фельдшери надали допомогу 29-річній жінці та 7-річному хлопчику. В району лікарню госпіталізували 33-річну жінку з закритою черепно-мозковою травмою та трирічного хлопчика зі забоєм лобної ділянки голови.

Нагадаємо, сьогодні, 9 березня, з 9.00 до 21.00 на Сумщині продовжить діяти гуманітарний коридор. Із Сум до Полтави можна буде виїхати як власним транспортом, так і автобусами.