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    Події в Україні

    На Черкащині евакуйовані потрапили в ДТП: постраждали діти

    В району лікарню госпіталізували 33-річну жінку та трирічного хлопчика - На Черкащині евакуйовані потрапили в ДТП: постраждали діти
    В району лікарню госпіталізували 33-річну жінку та трирічного хлопчика
    фото: suspilne

    В аварію потрапили чотири автомобілі, у кожному з них були діти.

    В Черкаській області евакуйовані люди, що їхали із Запоріжжя, потрапили в масштабну аварію. Про це повідомляє «Суспільне».

    Речниця Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок зазначила, що аварія сталася у селі Сичівка. В ДТП потрапили чотири автомобілі, у кожному з них були діти.

    На місці події працювали медики, на щастя обійшлося без жертв. Фельдшери надали допомогу 29-річній жінці та 7-річному хлопчику. В району лікарню госпіталізували 33-річну жінку з закритою черепно-мозковою травмою та трирічного хлопчика зі забоєм лобної ділянки голови.

    Нагадаємо, сьогодні, 9 березня, з 9.00 до 21.00 на Сумщині продовжить діяти гуманітарний коридор. Із Сум до Полтави можна буде виїхати як власним транспортом, так і автобусами.

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    Теги: Запоріжжя ДТП діти війна аварія #stoprussia
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    На Черкащині евакуйовані потрапили в ДТП: постраждали діти