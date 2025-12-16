Головна Країна Суспільство
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
колаж: glavcom.ua

Свята 16 грудня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

16 грудня у світі відзначають День безглуздих іграшок. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого пророка Аггея.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 16 грудня 2025 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

День безглуздих іграшок

16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

День безглуздих іграшок відзначається 16 грудня. Це ностальгічне свято безглуздих скарбів дитинства та дитячих спогадів, яке запрошує нас згадати химерні та, здавалося б, безглузді іграшки нашого дитинства.

Цей день був уперше відзначений у 2017 році. Він не лише про іграшки, а й про спогади та переживання, пов’язані з ними.

День підкорення вершини

16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Неофіційне свято, яке заохочує людей ставити перед собою амбітні цілі та прагнути їх досягнення, незалежно від того, йдеться про підкорення гірської вершини, чи про великі професійні успіхи.

Релігійні свята та їхня історія

День святого пророка Аггея

16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

16 грудня  православна церква вшановує пам'ять святого пророка Аггея, який був десятим із 12 малих пророків. Він жив у VI столітті до Різдва Христового і вважається останнім пророком Старого Завіту. Пророк Аггей відомий тим, що разом із пророком Захарією закликав іудеїв, які повернулися з вавилонського полону, відновити зруйнований Єрусалимський храм. Його пророчі слова та настанови надихнули народ на завершення будівництва Другого Храму, що було надзвичайно важливою подією в історії іудеїв.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

  • Якщо на Аггея сильний мороз – холоди протримаються до Водохреща (6 січня);
  • Вітер сильний – до частих снігових заметілей узимку;
  • Сніг близько підходить до парканів – влітку буде неврожай;
  • Яскраво світять зорі – буде мороз.

Історичні події

  • 1497 – Васко да Гама обігнув Мис Доброї Надії, першим із європейців пройшовши в Індійський океан;
  • 1637 – Бій повстанців під проводом Павла Бута (Павлюка) під Кумейками з армією Речі Посполитої;
  • 1773 – т. зв. «Бостонське чаювання» (мешканці Бостона викинули в море вантаж чаю з англійського судна на знак протесту проти митної політики Великої Британії); ця подія призвела до американської війни за незалежність;
  • 1899 – в Італії засновано футбольний клуб «Мілан», один з найтитулованіших клубів за всю історію світового футболу;
  • 1913 – на студії «Кістоун Філм» молодий британський актор Чарлі Чаплін почав зніматися у своєму першому фільмі «Боротьба за життя», в якому зіграв маленького вусатого шахрая з моноклем;
  • 1970 – ухвалена Конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден (Гаазька конвенція 1970 р.);
  • 1979 – уперше людина подолала звуковий бар'єр, пересуваючись по поверхні Землі (американський автогонщик Стен Барретт);
  • 1989 – у Соціалістичній Республіці Румунії розпочались антикомуністичні протести, які призвели до повалення диктатури Ніколае Чаушеску;
  • 1991 – Верховна Рада Казахстану ухвалила закон про незалежність Республіки Казахстан;
  • 1991 – Туреччина визнала незалежність України;
  • 2014 – Росія розірвала двусторонюю угоду з США від 1991 по співпраці у сфері контролю за ядерними відходами.

Іменини

День ангела святкують: Аггей, Софія, Аліса, Андрій, Федір.

Читайте також:

4 грудня, 15:43
