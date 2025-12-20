Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 20 грудня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

20 грудня в Україні відзначають День вшанування пенсіонерів та ветеранів МВС. У світі відзначають Міжнародний день солідарності людей, а також День ігор. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого священномученика Ігнатія Богоносця.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 20 грудня 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

День вшанування пенсіонерів та ветеранів МВС

20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

20 грудня в Україні святкують День вшанування пенсіонерів та ветеранів МВС. Свято було встановлено як спосіб висловити вдячність пенсіонерам і ветеранам МВС, які своєю працею заклали основи ефективної правоохоронної діяльності. Воно також покликане нагадати нинішнім поколінням працівників про важливість досвіду, знань і самовідданості попередників. Цей день є не лише приводом для урочистостей, а й нагадуванням про те, що досвід і мудрість старшого покоління є цінними для підготовки нових кадрів.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день солідарності людей

20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Свято встановлене Генеральною Асамблеєю ООН у 2005 році. Солідарність визначена як одна з фундаментальних цінностей людства в XXI столітті. Цей день закликає країни світу об'єднуватися для розв'язання глобальних проблем, боротьби з бідністю та забезпечення сталого розвитку.

Всесвітній день ігор

20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Це неофіційне, але популярне свято, яке закликає людей відкласти гаджети та провести час за настільними іграми або активними розвагами з друзями та родиною. Це чудовий привід для емоційного перезавантаження.

Релігійні свята та їхня історія

День святого священномученика Ігнатія Богоносця

20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

20 грудня церква вшановує пам'ять святого Ігнатія, який був учнем апостола Івана Богослова та другим єпископом Антіохійським. Його називають «Богоносцем», оскільки за переданням, саме його маленьким тримав на руках Ісус Христос, кажучи: «Будьте як діти».

Під час переслідувань християн за імператора Траяна Ігнатія схопили та відправили до Риму на страту. Навіть під час подорожі в кайданах він писав потужні послання до громад, зміцнюючи їх у вірі. Він прийняв мученицьку смерть у Колізеї, де його розтерзали леви. У народній традиції цей день називають «Гнатовим днем», з якого розпочиналася безпосередня підготовка до святкування Різдва (прибирання осель та заготівля продуктів).

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

  • Якщо на деревах багато інею – наступного року буде гарний врожай;
  • небо зоряне та ясне – до теплого літа;
  • якщо чути гучне щебетання синиць – чекайте на потужне посилення морозів;
  • якщо сонце заходить у хмару – наступного дня буде снігопад.

Історичні події

  • 1637 – після капітуляції реєстровців під Боровицею гетьман нереєстрового запорізького козацтва Павлюк полонений урядовими військами Речі Посполитої; страчений у Варшаві в березні 1638;
  • 1753 – У Петербурзі видано царський указ про ліквідацію митного кордону між Гетьманщиною та рештою Російської імперії;
  • 1803 – США формально стали власниками території Луїзіана, придбаної у Франції (відповідний договір підписали Томас Джефферсон і Наполеон Бонапарт; за $15 млн. США отримали територію площею 2.1 млн км²);
  • 1868 – У Львові засноване українське товариство «Просвіта»;
  • 1880 – У Нью-Йорку на Бродвеї загорілися перші електричні вогні. Вулиця отримала другу назву – Великий Білий Шлях;
  • 1892 – Інженери Александр Браун і Джордж Стіллман з американського містечка Сіракузи (штат Нью-Йорк) отримали патент на пневматичні автомобільні шини. До цього шини робилися з монолітної гуми;
  • 1906 – вперше «Кобзар» Тараса Шевченка виданий російською мовою;
  • 1912 – Лондонською конференцією послів і Лондонським мирним договором, укладеним після першої Балканської війни, була визнана незалежність Албанії;
  • 1938 – американський інженер російського походження Володимир Зворикін, співробітник компанії Westinghouse Electronic Corporation запатентував два революційних пристрої – кінескоп та іконоскоп;
  • 1961 – у Північній Ірландії відбулася остання смертна кара;
  • 1984 – Компанія Bell Labs оголосила про завершення розробки мегабітного чипу пам'яті, який міг зберігати більше мільйона біт електронних даних – вчетверо більше, ніж наявні на той час чипи;
  • 1991 – незалежність України визнали Киргизстан та Туркменістан;
  • 1995 – встановлено дипломатичні відносини України з Боснією і Герцеговиною;
  • 1999 – Згідно з домовленостями із Португалією під юрисдикцію Китаю перейшла португальська колонія Макао – остання європейська колонія в Азії;
  • 2000 – Парламент Великої Британії схвалив клонування людини, але винятково в медичних цілях.

Іменини

День ангела святкують: Ігнатій, Данило, Іван, Георгій, Юрій.

Читайте також:

Теги: свята релігія традиції свято календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сьогодні віряни відзначають Зачаття Пресвятої Богородиці
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Яке релігійне свято відзначається 26 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 26 листопада 2025: традиції та молитва
25 листопада, 22:00
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 грудня, 00:00
Глава держави подякував воїнам за захист України
День ракетних військ і артилерії. Зеленський відзначив військових нагородами
4 грудня, 13:00
Яке релігійне свято відзначається 5 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 5 грудня 2025: традиції та молитва
4 грудня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 6 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 6 грудня 2025: традиції та молитва
5 грудня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 10 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 10 грудня 2025: традиції та молитва
9 грудня, 22:00
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 грудня, 00:00
Під час урочистостей Володимир Зеленсьи вручив державні нагороди
Президент привітав воїнів та вручив нагороди під час урочистостей з нагоди Дня ЗСУ (фото)
6 грудня, 12:21

Суспільство

20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 20 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 20 грудня 2025: традиції та молитва
СЗЧ як спосіб перевестися в інший підрозділ – омбудсменка викрила «хитрощі» деяких командирів
СЗЧ як спосіб перевестися в інший підрозділ – омбудсменка викрила «хитрощі» деяких командирів
Різдвяна хода з зірками пройде в 15 громадах: визначено переможців конкурсу «Знай Свою Україну», – Гнат Коробко
Різдвяна хода з зірками пройде в 15 громадах: визначено переможців конкурсу «Знай Свою Україну», – Гнат Коробко
Вимоги щодо стану здоров'я придатного до військової служби значно знижені – військова омбудсменка
Вимоги щодо стану здоров'я придатного до військової служби значно знижені – військова омбудсменка
Міноборони підготувало виключення деяких хвороб з переліку тих, які визначають придатність до служби в армії
Міноборони підготувало виключення деяких хвороб з переліку тих, які визначають придатність до служби в армії

Новини

Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
Вчора, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
Вчора, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Вчора, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
18 грудня, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua