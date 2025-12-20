20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 20 грудня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

20 грудня в Україні відзначають День вшанування пенсіонерів та ветеранів МВС. У світі відзначають Міжнародний день солідарності людей, а також День ігор. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого священномученика Ігнатія Богоносця.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 20 грудня 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

День вшанування пенсіонерів та ветеранів МВС

20 грудня в Україні святкують День вшанування пенсіонерів та ветеранів МВС. Свято було встановлено як спосіб висловити вдячність пенсіонерам і ветеранам МВС, які своєю працею заклали основи ефективної правоохоронної діяльності. Воно також покликане нагадати нинішнім поколінням працівників про важливість досвіду, знань і самовідданості попередників. Цей день є не лише приводом для урочистостей, а й нагадуванням про те, що досвід і мудрість старшого покоління є цінними для підготовки нових кадрів.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день солідарності людей

Свято встановлене Генеральною Асамблеєю ООН у 2005 році. Солідарність визначена як одна з фундаментальних цінностей людства в XXI столітті. Цей день закликає країни світу об'єднуватися для розв'язання глобальних проблем, боротьби з бідністю та забезпечення сталого розвитку.

Всесвітній день ігор

Це неофіційне, але популярне свято, яке закликає людей відкласти гаджети та провести час за настільними іграми або активними розвагами з друзями та родиною. Це чудовий привід для емоційного перезавантаження.

Релігійні свята та їхня історія

День святого священномученика Ігнатія Богоносця

20 грудня церква вшановує пам'ять святого Ігнатія, який був учнем апостола Івана Богослова та другим єпископом Антіохійським. Його називають «Богоносцем», оскільки за переданням, саме його маленьким тримав на руках Ісус Христос, кажучи: «Будьте як діти».

Під час переслідувань християн за імператора Траяна Ігнатія схопили та відправили до Риму на страту. Навіть під час подорожі в кайданах він писав потужні послання до громад, зміцнюючи їх у вірі. Він прийняв мученицьку смерть у Колізеї, де його розтерзали леви. У народній традиції цей день називають «Гнатовим днем», з якого розпочиналася безпосередня підготовка до святкування Різдва (прибирання осель та заготівля продуктів).

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Якщо на деревах багато інею – наступного року буде гарний врожай;

небо зоряне та ясне – до теплого літа;

якщо чути гучне щебетання синиць – чекайте на потужне посилення морозів;

якщо сонце заходить у хмару – наступного дня буде снігопад.

Історичні події

1637 – після капітуляції реєстровців під Боровицею гетьман нереєстрового запорізького козацтва Павлюк полонений урядовими військами Речі Посполитої; страчений у Варшаві в березні 1638;

1753 – У Петербурзі видано царський указ про ліквідацію митного кордону між Гетьманщиною та рештою Російської імперії;

1803 – США формально стали власниками території Луїзіана, придбаної у Франції (відповідний договір підписали Томас Джефферсон і Наполеон Бонапарт; за $15 млн. США отримали територію площею 2.1 млн км²);

1868 – У Львові засноване українське товариство «Просвіта»;

1880 – У Нью-Йорку на Бродвеї загорілися перші електричні вогні. Вулиця отримала другу назву – Великий Білий Шлях;

1892 – Інженери Александр Браун і Джордж Стіллман з американського містечка Сіракузи (штат Нью-Йорк) отримали патент на пневматичні автомобільні шини. До цього шини робилися з монолітної гуми;

1906 – вперше «Кобзар» Тараса Шевченка виданий російською мовою;

1912 – Лондонською конференцією послів і Лондонським мирним договором, укладеним після першої Балканської війни, була визнана незалежність Албанії;

1938 – американський інженер російського походження Володимир Зворикін, співробітник компанії Westinghouse Electronic Corporation запатентував два революційних пристрої – кінескоп та іконоскоп;

1961 – у Північній Ірландії відбулася остання смертна кара;

1984 – Компанія Bell Labs оголосила про завершення розробки мегабітного чипу пам'яті, який міг зберігати більше мільйона біт електронних даних – вчетверо більше, ніж наявні на той час чипи;

1991 – незалежність України визнали Киргизстан та Туркменістан;

1995 – встановлено дипломатичні відносини України з Боснією і Герцеговиною;

1999 – Згідно з домовленостями із Португалією під юрисдикцію Китаю перейшла португальська колонія Макао – остання європейська колонія в Азії;

2000 – Парламент Великої Британії схвалив клонування людини, але винятково в медичних цілях.

Іменини

День ангела святкують: Ігнатій, Данило, Іван, Георгій, Юрій.