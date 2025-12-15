Яке релігійне свято відзначається 16 грудня 2025: традиції та молитва

Свята 16 грудня в церковному календарі – День пам'яті святого пророка Аггея

16 грудня православна церква вшановує пам'ять святого пророка Аггея, який був останнім пророком Старого Завіту. Це свято присвячене вірі та потужному заклику до відродження духовності.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 16 грудня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті святого пророка Аггея

16 грудня православна церква вшановує пам'ять святого пророка Аггея, який жив у VI столітті до Різдва Христового. Аггей був десятим із 12 малих пророків. Він відомий тим, що, повернувшись із вавилонського полону, звернувся до іудеїв з потужним закликом відновити зруйнований Єрусалимський храм. Його пророцтва, викладені у Книзі пророка Аггея, спонукали народ відновити будівництво, яке було занедбане. Він передбачив, що Другий Храм буде сповнений слави, ніж перший. Його проповідь була спрямована на моральне відродження та віру в Божественне благословення.

Молитви дня

О, святий пророче Аггею! Моли Бога за нас, щоб Він зміцнив нас у вірі, надихнув на потужну працю заради нашої Вітчизни і дарував нам мудрість у відновленні наших духовних і матеріальних святинь. Допоможи нам завжди пам'ятати про важливість віри та пророчих слів. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі: