Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 16 грудня 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 16 грудня 2025: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 16 грудня в церковному календарі – День пам'яті святого пророка Аггея

16 грудня православна церква вшановує пам'ять святого пророка Аггея, який був останнім пророком Старого Завіту. Це свято присвячене вірі та потужному заклику до відродження духовності.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 16 грудня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті святого пророка Аггея

Яке релігійне свято відзначається 16 грудня 2025: традиції та молитва фото 1

16 грудня православна церква вшановує пам'ять святого пророка Аггея, який жив у VI столітті до Різдва Христового. Аггей був десятим із 12 малих пророків. Він відомий тим, що, повернувшись із вавилонського полону, звернувся до іудеїв з потужним закликом відновити зруйнований Єрусалимський храм. Його пророцтва, викладені у Книзі пророка Аггея, спонукали народ відновити будівництво, яке було занедбане. Він передбачив, що Другий Храм буде сповнений слави, ніж перший. Його проповідь була спрямована на моральне відродження та віру в Божественне благословення.

Молитви дня

О, святий пророче Аггею! Моли Бога за нас, щоб Він зміцнив нас у вірі, надихнув на потужну працю заради нашої Вітчизни і дарував нам мудрість у відновленні наших духовних і матеріальних святинь. Допоможи нам завжди пам'ятати про важливість віри та пророчих слів.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

  • Якщо на Аггея сильний мороз – холоди протримаються до Водохреща (6 січня).
  • Якщо сильний вітер – до частих снігових заметілей узимку.
  • Іній покрив гілки дерев – чекайте на теплу погоду на Різдво.
  • Яскраво світять зорі – буде мороз.

Читайте також:

Теги: православна церква календар традиції релігія свято свята

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

6 грудня відзначають День Збройних сил України
День Збройних Сил України: історія та традиції свята
6 грудня, 02:11
День сержанта ЗСУ відзначають щорічно 18 листопада
День сержанта Збройних Сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
18 листопада, 07:00
Сьогодні віряни відзначають Зачаття Пресвятої Богородиці
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Яке релігійне свято відзначається 20 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 20 листопада 2025: традиції та молитва
19 листопада, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 3 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 3 грудня 2025: традиції та молитва
2 грудня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 8 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 8 грудня 2025: традиції та молитва
7 грудня, 22:00
10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 грудня, 00:00
До ПЦУ Спасо-Преображенська церква перейшла 16 листопада
На Черкащині до ПЦУ перейшов унікальний Спасо-Преображенський храм
19 листопада, 19:29
6 грудня у Мухеї Ханенків відбудеться екскурсія виставкою «Африка: директ»
Куди сходити у Києві 1-7 грудня: дайджест культурних подій
29 листопада, 19:02

Суспільство

У Житомирі працівники РАЦСу не дозволили чоловікові одружитися: що сталося
У Житомирі працівники РАЦСу не дозволили чоловікові одружитися: що сталося
Яке релігійне свято відзначається 16 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 16 грудня 2025: традиції та молитва
На Дніпропетровщині дикий яструб кинувся на ворожий дрон та врятував людей
На Дніпропетровщині дикий яструб кинувся на ворожий дрон та врятував людей
Як називати жителів Камʼянського і Камʼянець-Подільського? Мовознавиця назвала правильні варіанти
Як називати жителів Камʼянського і Камʼянець-Подільського? Мовознавиця назвала правильні варіанти
Солдат, який беззмінно провів на позиціях 76 днів, пояснив, як з початку війни змінилося поняття лінії фронту
Солдат, який беззмінно провів на позиціях 76 днів, пояснив, як з початку війни змінилося поняття лінії фронту
Асоціація прифронтових міст та громад закликає переглянути підхід до надання державної допомоги ВПО на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад закликає переглянути підхід до надання державної допомоги ВПО на прифронтових територіях

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Сьогодні, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
Вчора, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua