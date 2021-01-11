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    Пробне ЗНО: за шість днів зареєструвалося понад 13 тис. осіб

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    Результати пробного ЗНО будуть опубліковані на сторінках учасників 16 квітня - Пробне ЗНО: за шість днів зареєструвалося понад 13 тис. осіб
    Результати пробного ЗНО будуть опубліковані на сторінках учасників 16 квітня

    Станом на 10 січня 2021 року сформовано 62 167 заявок на участь у пробному ЗНО

    Для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні вже зареєструвались 13 178 осіб. Про це повідомляє пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти.

    «За даними регіональних центрів оцінювання якості освіти, станом на 10 січня 2021 року сформовано 62 167 заявок на участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні. Процес реєстрації завершили (здійснили оплату послуг із проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання) 13 178 осіб. Кожен зареєстрований може самостійно перевірити в кабінеті учасника пробного ЗНО факт надходження коштів (не раніше ніж через сім календарних днів з моменту оплати)», ─ йдеться у повідомленні.

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    Результати пробного ЗНО будуть опубліковані на сторінках учасників 16 квітня.

    Нагадаємо, зареєструватися для проходження пробного ЗНО можна до 19 січня включно на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

    Як повідомлялося, ЗНО з деяких предметів може стати платним.

    Теги: ЗНО-2021 освіта навчання
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