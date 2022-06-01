Продаж гуманітарки: СБУ оголосила підозру заступнику голови Чернівецької ОВА

Автомобілі «швидкої», які передали Україні як гуманітарну допомогу, переоформили на підконтрольну громадську організацію

Служба безпеки України викрила заступника голови Чернівецької обласної військової адміністрації на махінаціях з гумдопомогою. Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

За даними Служби безпеки, посадовець сприяв використанню у комерційних цілях автомобілів швидкої медичної допомоги, які були передані в Україну з Італії у якості гуманітарної підтримки. Саме цей профільний заступник голови ОВА був відповідальним за розподіл «швидких» і визначив один із обласних медзакладів, як отримувача частини цієї гумдопомоги. Оборудку вдалося провести через гендиректора медустанови.

«Керівник лікарні, своєю чергою, переоформив 5 отриманих «швидких» на підконтрольну громадську благодійну організацію, засновником і власником якої є він сам, для надання платних транспортних послуг хворим. Тобто зловмисники заробляли гроші на автомобілях, які насправді передбачалися для безоплатної допомоги від імені держави», – розповіли в СБУ.

Раніше СБУ вже повідомила про підозру медику. Тепер, коли правоохоронці зібрали відповідну доказову базу, і встановили, що протиправна діяльність відбувалася з відома заступника голови ОВА, цьому високопосадовцю також оголосили про підозру.

Наразі в межах кримінального провадження за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Нагадаємо, раніше СБУ ліквідувала масштабну схему розкрадання гуманітарної допомоги, яка призначалася українським захисникам. Учасники незаконної схеми намагались незаконно продати понад тисячу бронежилетів на загальну суму понад 12 млн грн.

В СБУ розповіли, що ці засоби захисту виготовила в Україні одна з громадських організацій, і через Черкаську ОВА їх мали передати на потреби наших захисників.

Як відомо, в Україні за продаж гуманітарної допомоги передбачена відповідальність від штрафу у 34 тисячі гривень до семи років позбавлення волі: