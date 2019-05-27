Прокуратура Криму розслідує порушення прав людини на півострові як воєнні злочини



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Прокуратура АР Крим повідомила про підозру «прокурору Республіки Крим» Поклонській, особам, які переслідували військовополонених моряків саме за ст. 438 КК України, як за воєнні злочини

Прокуратура Криму розслідує порушення прав людини в окупованому Криму як міжнародні воєнні злочини. Про це заявив прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Так, сьогодні погоджувальна рада Верховної Ради мала вирішувати питання, чи виносити урядовий законопроект №9438 на розгляд до сесійної зали.

«Прокуратура АР Крим теж долучалася до роботи над цим законопроектом, оскільки ми кваліфікуємо та розслідуємо порушення прав людини в Криму як міжнародні воєнні злочини. Ми повідомили про підозру так званому прокурору Республіки Крим Поклонській (Наталія Поклонська, - ред.), особам, які переслідували наших військовополонених моряків саме за ст. 438 Кримінального кодексу України, як за воєнні злочини. Проте для більш ефективної роботи ми потребуємо приведення законодавства України у відповідність з нормами міжнародного гуманітарного права, це дозволить нам забезпечити невідворотність покарання за порушення прав громадян України окупантам», - зазначив Мамедов.

Як повідомляв «Главком», згідно з постановою Верховної Ради України, день 18 травня оголошений Днем пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що 18 травня по всій території України і на території анексованого Росією Криму о 12:00 буде оголошено хвилину мовчання в пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу.

Міністерство закордонних справ України закликало міжнародних партнеріввшанувати жертв депортації кримськотатарського народу 1944 року. Про це йдеться у офіційній заяві відомства з нагоди 75-х роковин депортації кримських татар та вшанування жертв геноциду кримськотатарського народу.

Парламент Канади не зміг проголосувати за резолюцію про визнання депортації кримських татар актом геноциду. Україна передасть Канаді список росіян, причетних до переслідувань жителів Криму.