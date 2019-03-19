Прокуратура просить 14 років увʼязнення для бразильського бойовика «ДНР» Лусваргі



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Суд призначив на 2 травня виступ обвинуваченого Лусваргі з останнім словом Фото: Новинарня

У Павлоградському районному суді Дніпропетровської області відбулися судові дебати у справі за обвинуваченням Лусваргі

Прокуратура просить 14 років позбавлення волі для громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі, який воював на боці бойовиків «ДНР».

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва у Facebook.

19 березня 2019 року у Павлоградському районному суді Дніпропетровської області відбулися судові дебати у справі за обвинуваченням Лусваргі в участі в терористичних організацій та не передбачених законом збройних формуваннях, йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час дебатів прокурор підтримав весь обсяг наведених у суді доказів і попросив суд призначити обвинуваченому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 14 років з конфіскацією майна.

Обвинувачений в ході дебатів визнав провину в частині своєї діяльності у не передбачених законом збройних формуваннях, проте заперечував участь в терористичних організаціях, йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначали, що суд продовжив термін утримання під вартою обвинуваченого 16 травня 2019 року і призначив на 2 травня виступ обвинуваченого з останнім словом.

Раніше захисник Донецького аеропорту заявив, що Лусваргі - бойовик.

Нагадаємо, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області взяв під варту бразильця Рафаеля Лусваргі, який воював на боці «ДНР».

Як повідомляв «Главком», 4 травня 2018 року у Києві націоналісти організації С14 схопили бразильського бойовика Маркуса Лусваргі, який воював на боці «ДНР».

Посольство Бразилії в Україні відмовилося допомагати бразильцю Рафаелю Лусваргі, який воював на боці проросійських бойовиків на Донбасі.

Лусваргі був засуджений вже в січні 2017 року до 13 років в'язниці. Однак у серпні 2017 вирок бразильському бойовику скасували і призначили розгляд справи. Одна з причин - порушення підсудності.

Згодом стало відомо, що бразилець, який воював на боці «ДНР», живе у московському монастирі в Києві.