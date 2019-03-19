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    Прокуратура просить 14 років увʼязнення для бразильського бойовика «ДНР» Лусваргі

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    <p>Суд призначив на 2 травня виступ обвинуваченого Лусваргі з останнім словом</p> - Прокуратура просить 14 років увʼязнення для бразильського бойовика «ДНР» Лусваргі

    Суд призначив на 2 травня виступ обвинуваченого Лусваргі з останнім словом

    Фото: Новинарня

    У Павлоградському районному суді Дніпропетровської області відбулися судові дебати у справі за обвинуваченням Лусваргі

    Прокуратура просить 14 років позбавлення волі для громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі, який воював на боці бойовиків «ДНР».

    Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва у Facebook.  

    19 березня 2019 року у Павлоградському районному суді Дніпропетровської області відбулися судові дебати у справі за обвинуваченням Лусваргі в участі в терористичних організацій та не передбачених законом збройних формуваннях, йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що під час дебатів прокурор підтримав весь обсяг наведених у суді доказів і попросив суд призначити обвинуваченому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 14 років з конфіскацією майна.

    Обвинувачений в ході дебатів визнав провину в частині своєї діяльності у не передбачених законом збройних формуваннях, проте заперечував участь в терористичних організаціях, йдеться у повідомленні.

    У прес-службі зазначали, що суд продовжив термін утримання під вартою обвинуваченого 16 травня 2019 року і призначив на 2 травня виступ обвинуваченого з останнім словом.

    Раніше захисник Донецького аеропорту заявив, що Лусваргі - бойовик.

    Нагадаємо, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області взяв під варту бразильця Рафаеля Лусваргі, який воював на боці «ДНР». 

    Як повідомляв «Главком», 4 травня 2018 року у Києві націоналісти організації С14 схопили бразильського бойовика Маркуса Лусваргі, який воював на боці «ДНР». 

    Посольство Бразилії в Україні відмовилося допомагати бразильцю Рафаелю Лусваргі, який воював на боці проросійських бойовиків на Донбасі.

    Лусваргі був засуджений вже в січні 2017 року до 13 років в'язниці. Однак у серпні 2017 вирок бразильському бойовику скасували і призначили розгляд справи. Одна з причин - порушення підсудності.

    Згодом стало відомо, що бразилець, який воював на боці «ДНР», живе у московському монастирі в Києві.

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