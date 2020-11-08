Тихановська звернулася до Байдена

Тихановська зазначила, що багато живуть в США білоруси віддали свої голоси за Байдена

Колишня кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська звернулася до Джо Байдена і привітала його з перемогою на виборах президента США.

Про це повідомила її пресслужба в Telegram-каналі.

«Це була справжня гонка ідей, програм і команд - на відміну від Білорусі, де голоси на виборах просто вкрали, в США враховується голос кожного виборця», - написала Тихановська.

Вона зазначила, що багато живуть в США білоруси віддали свої голоси за Байдена. Вона висловила впевненість в тому, що під його керівництвом американський народ буде процвітати, а відносини між США і Білоруссю - покращаться.

Тіхановском також додала, що Байден неодноразово висловлювався на підтримку білорусів. «І я вірю, що новообраний президент США скоро зустрінеться з чесно обраним президентом нової вільної Білорусі», - уклала вона.

Нагадаємо, згідно експертної оцінки всіх головних і найбільших американських ЗМІ – кандидат від Демократичної партії Джо Байден перемагає на президентських виборах у США. Втім, діючий глава Білого дому Дональд Трамп свою поразку не визнає.

Раніше повідомлялося, що лідер партії «Європейська Солідарність», п'ятий президент Петро Порошенко привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що про перемогу Джо Байдена на виборах у Сполучених Штатах говорити зарано.

Нагадаємо, Джо Байден проводив ранок зі своєю сім’єю у своєму будинку в штаті Делавер, коли побачив новину про те, що, за прогнозами, він став переможцем рідної Пенсильванії і буде 46-м президентом США. Байден у своїй промові сьогодні ввечері виступить з метою об’єднання країни. Джо Байден обраний президентом США.

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