Сутички на суді в Одесі: ЗМІ стверджують, що Саакашвілі зламав руку літній жінці



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Під час засідання суду приїхав Саакашвілі з прихильниками, але поліція його згодом вигнала Фото: Думская

Журналісти стверджують, що жінка госпіталізована з переломом руки

В Одесі сьогодні відбувся суд у «справі Краяна», під час якого мера міста Геннадія Труханова та його оточення було виправдано. Як повідомляє новинний портал Одеський кур’єр, колишній глава Одеської обласної адмінстрації Михайло Саакашвілі прийшов до будівлі суду та під час сутичок нібито ударив літню одеситку.

Журналісти стверджують, що жінка госпіталізована з переломом руки в міську клінічну лікарню №1.

Як повідомлялося раніше, в Одесі завершився гучний судовий процес останніх років: з мера міста Геннадія Труханова сьогодні були зняті звинувачення щодо незаконної покупки будівлі колишнього заводу «Краян». Зазначимо, що саме в ньому мерія розмістила Центр інтегрованих послуг і ряд муніципальних департаментів.

Отже, пікетувати суд приїхав екс-губернатор Одеської області Саакашвілі зі своїми прихильниками. Вони спробували прорватися в зал суду. У коридорі біля зали суду почалася тиснява і навіть бійка. Згодом, повідомляють місцеві ЗМІ, співробітники поліції вивели Саакашвілі і групу супроводжуючих його активістів з будівлі суду.