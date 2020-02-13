Психолог дала поради парам, які планують створювати сім’ю



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Спочатку парам потрібно дізнатися, що партнери чекають один від одного і від сім’ї, - Гольцберг

Практикуючий психолог Катерина Гольцберг вважає, що парам, які планують створити сім’ю, спочатку потрібно дізнатися, що вони чекають один від одного і від сім’ї.

Таку думку психолог висловила в інтерв’ю «Главкому».

«По-перше, з’ясувати склад сім’ї: чи хочуть вони дітей і скількох, як вони вибудовують стосунки із родичами тощо. По-друге, це сімейний бюджет: спільний він чи у кожного свій, які покупки робляться в складчину і таке інше. По-третє, як виховувати дітей: часто партнери бувають з абсолютно різних сімей», - наголосила психолог.

Також Гольцберг зазначає, що варто обговорити і сексуальні аспекти: ставлення до зрад, що є зрадою, що може образити тощо.

«Важливо також узгодити, як партнери будуть проводити вільний час, що робитимуть спільно, хто з них що любить. Ви не уявляєте, як пари сваряться через банальний шопінг!», - зауважила психолог.

Гольцберг переконує, що одне з найважливіший питань у родині, як приймати рішення у сім’ї.

«Зараз я працюю з парою, де чоловік придбав нерухомість, не порадившись із дружиною, а заробляють вони майже однаково. Вона страшенно на нього образилась – для неї це гірше за зраду. Важливо також проговорити як розподіляються сімейні ролі: хто в декреті, наскільки партнери допомагають один одному. Ці поради актуальні для будь-якого формату сім’ї», - переконує психолог.

Нагадаємо, минулого року у школах почали викладати факультативний курс за посібником «Основи сім’ї». Користувачі соцмереж наробили багато галасу через те, що підручник для старшокласників лякає українських дітей гріхами, абортами і кастрацією. Міносвіти дослухалось: у грудні викладання було тимчасово призупинено.

Як повідомлялося, у Міністерстві юстиції повідомили, що протягом минулого року українці стали більше одружуватися, ніж розлучатися.