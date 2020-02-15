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    Психолог: Дівчата припускаються однієї великої помилки при виборі чоловіка

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    Психолог Катерина Гольцберг - Психолог: Дівчата припускаються однієї великої помилки при виборі чоловіка
    Психолог Катерина Гольцберг

    Психолог пояснила, чим відрізняються нинішні 20-30 річні чоловіки від своїх батьків?

    Практикуючий психолог Катерина Гольцберг вважає, що нинішні 20-30 річні чоловіки відрізняються від своїх батьків тим, що часто самі згодні бути на утриманні.

    Про це психолог розповіла в інтерв’ю  «Главкому».

    Також, за словами психолога, чоловіки після 40 років більше схильні до патріархальної сім’ї і більш сексистськи налаштовані.

    Тому Гольцберг радить дівчатам, які хочуть вийти заміж, спочатку пожити разом зі своїм обранцем.

    «Дівчата припускаються однієї великої помилки при виборі чоловіка. Знаходить дівчина хорошого хлопця, сідає і намагається звірити з ним свої поняття. Приміром, вона питає: Скільки ти хочеш дітей?». Він відповідає: «Трьох: хлопчика, дівчинку і ще хлопчика». А дівчина собі думає: «Нічого собі, я взагалі-то народжувати не планувала». Але вона хоче заміж за цього симпатичного хлопця з багатої родини, тому радісно відповідає: «Ти диви, і я теж». Пізніше вони одружуються, вона народжує одну дитину і каже йому: «Які троє, я ледь одного витримую!», - навела приклад психолог.

    Гольцберг стверджує, що жінки шукають спільне з партнером, «хоча насправді потрібно шукати речі, які роз’єднують».

    «І от для того, щоб виявити ці моменти, треба прожити із людиною різні ситуації (побут, подорож, хвороба чи якісь складнощі)», - переконує психолог.

    Нагадаємо, минулого року у школах почали викладати факультативний курс за посібником «Основи сімї». Користувачі соцмереж наробили багато галасу через те, що підручник для старшокласників лякає українських дітей гріхами, абортами і кастрацією. Міносвіти дослухалось: у грудні викладання було тимчасово призупинено.

    Як повідомлялося, у Міністерстві юстиції повідомили, що протягом минулого року українці стали більше одружуватися, ніж розлучатися.

     Читайте більше: Психолог Катерина Гольцберг: Патріархальна сім’я міцніша за партнерську, але чи щасливіша?
    Психоаналiз сім'я Катерина Гольцберг
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