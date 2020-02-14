Якою є сучасна українська сім’я? Психолог розказала про два типи родин



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Практикуючий психолог Катерина Гольцберг

В Україні існують патріархальні родини і союзи рівнозначних вільних партнерів - Гольцберг

Практикуючий психолог Катерина Гольцберг вважає, що зараз серед українських родин спостерігається переважно два їх види: це або дуже патріархальна сім’я, або союз різнозначних, вільних партнерів.

Таку думку висловила Гольцберг в інтерв’ю «Главкому».

За словами психолога, якщо говорити про патріархальну родину, то це сім’я із співзалежними стосунками, у якій жінка не працює, займається домом і дітьми, а чоловік заробляє гроші.

«Основний меседж – жінка «повинна», чоловік «повинен»… Саме оця «повинність» - основний маркер домострою. Обов’язки дуже сексистськи детерміновані, їхня зміна не допускається», - зазначила Гольцберг.

У рівнозначному союзі, на думку психолога, теж ролі можуть бути дуже чітко визначені, однак там вони розподіляються не з сексистської точки зору, і їхня зміна допустима: чоловік може сидіти в декреті, і ніхто з партнерів від цього не страждає.

«Партнери взаємозамінні за різних обставин: народження дитини, переїзд, міграція тощо. Такі сім’ї бувають одностатевими, але об’єднуються не так за сексуальним принципом, як із прагматичних міркувань», - стверджує Гольцберг.

Психолог вважає, що до рівнозначних союзів «можна віднести і, скажімо, спільне проживання двох дівчат, які разом ведуть господарство, дружать, не маючи жодних сексуальних стосунків».

«Щось на кшталт гуртожитку, тільки добровільного. І таких партнерств чимало, тому можна говорити, що у молоді рамки ширші – їхні погляди на сім’ю, на спільне проживання інші, ніж у попереднього покоління», - підкреслює Гольцберг.

Нагадаємо, минулого року у школах почали викладати факультативний курс за посібником «Основи сім’ї». Користувачі соцмереж наробили багато галасу через те, що підручник для старшокласників лякає українських дітей гріхами, абортами і кастрацією. Міносвіти дослухалось: у грудні викладання було тимчасово призупинено.

Як повідомлялося, у Міністерстві юстиції повідомили, що протягом минулого року українці стали більше одружуватися, ніж розлучатися.