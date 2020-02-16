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    Психолог пояснила, що таке партнерські стосунки і чому вони тепер популярні серед молоді

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    Психолог пояснила, що таке партнерські стосунки і чому вони тепер популярні серед молоді

    Гостьовий шлюб, вільні стосунки, відмови від будь-яких стосунків - нові тренди в українському суспільстві

    Практикуючий психолог Катерина Гольцберг в інтервю   «Главкому» розповіла, що форм партнерських стосунків, популярних серед молоді, може бути багато.

    «Від гостьового шлюбу (коли пара не проживає разом), вільних стосунків до відмови від будь-яких стосунків. Я б сказала, що такі союзи стають «аутичними». Поясню. Кожен з партнерів закривається у своїй мушлі і відчуває дискомфорт, коли його звідти виколупують. Це таке покоління», - наголосила Гольцберг.

    За словами психолога, вона працювала із парою, де партнерка вважає, що навіть на відпочинку має жити окремо від чоловіка.

    «Юна дівчина і чоловік на кілька років старший за неї. Влітку вони вирішили поїхати на море. Вона сказала, що хоче жити в окремому номері, спати у своєму ліжку. Їй так комфортно, зручно. Йому довелося примиритися», - стверджує Гольстберг.

    Нагадаємо, минулого року у школах почали викладати факультативний курс за посібником «Основи сімї».

    Користувачі соцмереж наробили багато галасу через те, що підручник для старшокласників лякає українських дітей гріхами, абортами і кастрацією. Міносвіти дослухалось: у грудні викладання було тимчасово призупинено.

    Як повідомлялося, у Міністерстві юстиції повідомили, що протягом минулого року українці стали більше одружуватися, ніж розлучатися.

     Читайте більше: Психолог Катерина Гольцберг: Патріархальна сім’я міцніша за партнерську, але чи щасливіша?
    шлюб Психоаналiз чоловік Катерина Гольцберг
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