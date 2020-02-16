Психолог пояснила, що таке партнерські стосунки і чому вони тепер популярні серед молоді



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Гостьовий шлюб, вільні стосунки, відмови від будь-яких стосунків - нові тренди в українському суспільстві

Практикуючий психолог Катерина Гольцберг в інтерв’ю «Главкому» розповіла, що форм партнерських стосунків, популярних серед молоді, може бути багато.

«Від гостьового шлюбу (коли пара не проживає разом), вільних стосунків до відмови від будь-яких стосунків. Я б сказала, що такі союзи стають «аутичними». Поясню. Кожен з партнерів закривається у своїй мушлі і відчуває дискомфорт, коли його звідти виколупують. Це таке покоління», - наголосила Гольцберг.

За словами психолога, вона працювала із парою, де партнерка вважає, що навіть на відпочинку має жити окремо від чоловіка.

«Юна дівчина і чоловік на кілька років старший за неї. Влітку вони вирішили поїхати на море. Вона сказала, що хоче жити в окремому номері, спати у своєму ліжку. Їй так комфортно, зручно. Йому довелося примиритися», - стверджує Гольстберг.

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