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    Мер Франківська розповів, як бореться з квартирними спекулянтами

    Франківська влада перевіряє спекулянтів на ринку оренди квартир, які наживаються на переселенцях, але найдієвішим засобом тиску вважає публічний осуд - Мер Франківська розповів, як бореться з квартирними спекулянтами
    Франківська влада перевіряє спекулянтів на ринку оренди квартир, які наживаються на переселенцях, але найдієвішим засобом тиску вважає публічний осуд
    фото: Instagram Руслана Марцінківа

    За словами Руслана Марцінківа, притягнути їх до відповідальності за законом дуже важко

    Спекуляції з цінами на оренду житла у Івано-Франківську є, але побороти їх законними методами непросто. Про це міський голова Руслан Марцінків розповів у інтерв’ю «Главкому».

    За словами мера Франківська, значно простіше у цій ситуації вирішувати ці питання із офіційно зареєстрованими готелями та костелами. Щодо приватних квартир, які здають переселенцям за значно завищеними цінами, то Марцінків розповів, що місцева влада разом із податковою намагається перевіряти такі квартири по базах даних.

    Втім, додав міський голова, за законом їх важко притягти до відповідальності, тому «найбільший моральний ефект дає публічний осуд конкретних спекулянтів».

    Разом з тим, зазначив мер міста, у Франківську є багато прикладів, коли житло здають внутрішньо переміщеним особам взагалі безкоштовно. «Сьогодні у нас 1200 власників житла офіційно звернулися на програму «Прихисток». Всі мої заступники теж прихистили когось з переселенців», – розповів Руслан Марцінків.

    Також у Івано-Франківську планують зводити тимчасове житло для переселенців. «Плануємо будувати соціальне житло – у нас є одна ідея, яку ми зараз відпрацьовуємо з нашими містами-побратимами», – не став поки що вдаватися у деталі Руслан Марцінків.

    Нагадаємо, міський голова Івано-Франківська заявляв, що місто готове прийняти ще 100 тис. внутрішньо переміщених осіб. Зараз у Франківську вже живуть близько 33 тисячі зареєстрованих офіційно переселенців, а реально їх тисяч 45.

    Марцінків висловив переконання, що місто впорається, хоча буде й складно.

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    Теги: переселенці війна Україна Івано-Франківськ Руслан Марцінків
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    Мер Франківська розповів, як бореться з квартирними спекулянтами