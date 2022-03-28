Уряд запускає нові механізми підтримки переселенців: що передбачено

Програма з підтримки переселенців дасть їм змогу адаптуватися на нових місцях

Уряд України розпочинає низку програм з підтримки вимушених переселенців, які залишили житло і втратили роботу через проведення активних бойових дій у їхніх регіонах та виїхали в безпечні місця. Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Так, для підтримки внутрішньо переміщених осіб на території України передбачені наступні механізми:

Щомісячна допомога від держави в розмірі 2 тис. грн на місяць для дорослого і 3 тис. грн на місяць для дітей та осіб з інвалідністю. Ця виплата нараховується щомісяця протягом воєнного стану + 1 місяць після його закінчення або скасування. Заявку можна подати особисто до органів соціального захисту населення, уповноваженої особи громади чи ЦНАПу або ж за допомогою Порталу чи додатку Дія https://diia.gov.ua/.

Працевлаштування переселенців. Роботодавці зможуть подати заявку для отримання компенсації за кожну працевлаштовану внутрішньо переміщену особу в розмірі 6,5 тис. грн на місяць. Виплата здійснюватиметься впродовж перших двох місяців з початку працевлаштування. Роботодавцям, які уклали відповідні трудові контакти, необхідно зареєструвати дані про працівників через портал Дія https://diia.gov.ua/ або подати заявку на виплату до Державної служби зайнятості. Це можна зробити не раніше, ніж через 5 днів після оформлення працівника, а кошти перераховуються роботодавцю за повний місяць роботи співробітника.

Компенсація родинам, які прихистили в своїх домівках вимушених переселенців. Йдеться про відшкодування комунальних платежів – по 450 грн на особу.

«Програма допомоги підприємствам, які забезпечують українців робочими місцями, є послідовним продовженням державної підтримки економіки, що стимулюватиме активізацію бізнесу в регіонах, де не здійснюються активні бойові дії. Програми з підтримки внутрішньо переміщених осіб – виплата допомоги та компенсація комунальних платежів – дасть змогу громадянам адаптуватися на нових локаціях», – зазначила перша віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко.

Як повідомлялося, близько 15 млн громадян України вимушено стали внутрішніми переселенцями та біженцями після початку російсько-української війни.

Відомо, що за межі нашої країни вже виїхало понад 3,6 мільйона українців.

До слова, багато українських переселенців у Польщі та інших країнах Європи приймають рішення повернутися в Україну через місяць після початку війни.