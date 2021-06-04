Пункт пропуску Чаплинка біля окупованого Криму тимчасово зачиняється

Перетнути адмінмежу з тичасово окупованим Кримом можна буде в КПВВ Каланчак або КПВВ Чонгар

Контрольний пункт в’їзду-виїзду Чаплинка тимчасово припиняє роботу 7 червня із 8 ранку. Там будуть проводити ремонт.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Перетнути адмінмежу з тичасово окупованим Кримом можна буде в КПВВ Каланчак, або КПВВ Чонгар, які продовжують функціонувати в штатному режимі.

Ремонтні роботи на КПВВ Чаплинка ініційовані Херсонською ОДА та плануються проводитись протягом двох тижнів.

Раніше віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що інфраструктура контрольних пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі готова з обох сторін. Для відкриття пунктів треба забезпечити свободу пересування.

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