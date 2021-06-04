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    Пункт пропуску Чаплинка біля окупованого Криму тимчасово зачиняється

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    КПВВ Чаплинка закриють на ремонт&nbsp; - Пункт пропуску Чаплинка біля окупованого Криму тимчасово зачиняється
    КПВВ Чаплинка закриють на ремонт 
    Фото з відкритих джерел

    Перетнути адмінмежу з тичасово окупованим Кримом можна буде в КПВВ Каланчак або КПВВ Чонгар

    Контрольний пункт в’їзду-виїзду Чаплинка тимчасово припиняє роботу 7 червня із 8 ранку. Там будуть проводити ремонт.

    Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

    Перетнути адмінмежу з тичасово окупованим Кримом можна буде в КПВВ Каланчак, або КПВВ Чонгар, які продовжують функціонувати в штатному режимі.

    Ремонтні роботи на КПВВ Чаплинка ініційовані Херсонською ОДА та плануються проводитись протягом двох тижнів.

    Раніше віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що інфраструктура контрольних пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі готова з обох сторін. Для відкриття пунктів треба забезпечити свободу пересування.

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    Теги: Крим КПВВ ремонт окуповані території кордон
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    Пункт пропуску Чаплинка біля окупованого Криму тимчасово зачиняється