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    Ціна на газ в Європі підскочила через вибух на заводі «Газпрому»

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    5 серпня&nbsp;у Західному Сибіру пролунав потужний вибух на заводі &laquo;Газпрому&raquo; - Ціна на газ в Європі підскочила через вибух на заводі «Газпрому»
    5 серпня у Західному Сибіру пролунав потужний вибух на заводі «Газпрому»
    Фото: МНС Росії

    На біржі ICE Futures ф'ючерс на контракт на газовому хабі TTF підскочив до $543 за тисячу кубометрів

    Вартість газу в Європі підскочила в п'ятницю, 6 серпня, на тлі пожежі на заводі «Газпрому» в Росії.

    Так, на біржі ICE Futures ф'ючерс на контракт на газовому хабі TTF підскочив до 44,4 євро за тисячу кВт⋅год – це $543 за тисячу кубометрів.

    Варто зазначити, що вчора, 5 серпня, торги закрилися на рівні $525.

    Як відомо, у Західному Сибіру напередодні пролунав потужний вибух на заводі «Газпрому». Через інцидент частково довелось зупинити видобуток газу в регіоні, також знизились прокачка «блакитного палива» до Європи.

    Також у липні був вибух на газопроводі «Уренгой-Центр-2».

    Натомість енергетичний експерт пояснив, що задумав Кремль та сказав, чому «Газпром» тепер так вправно повідомляє про проблеми на своїх об'єктах

    Як відомо, у Ямало-Ненецькому автономному окрузі видобувають близько 80% російського газу.

    Нагадаємо, кілька людей загинули під час вибуху на хімзаводі Chempark в німецькому місті Леверкузен.

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    Теги: вибух Росія енергетика газ Газпром Європа завод
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    Ціна на газ в Європі підскочила через вибух на заводі «Газпрому»