Ціна на газ в Європі підскочила через вибух на заводі «Газпрому»
На біржі ICE Futures ф'ючерс на контракт на газовому хабі TTF підскочив до $543 за тисячу кубометрів
Вартість газу в Європі підскочила в п'ятницю, 6 серпня, на тлі пожежі на заводі «Газпрому» в Росії.
Так, на біржі ICE Futures ф'ючерс на контракт на газовому хабі TTF підскочив до 44,4 євро за тисячу кВт⋅год – це $543 за тисячу кубометрів.
Варто зазначити, що вчора, 5 серпня, торги закрилися на рівні $525.
Як відомо, у Західному Сибіру напередодні пролунав потужний вибух на заводі «Газпрому». Через інцидент частково довелось зупинити видобуток газу в регіоні, також знизились прокачка «блакитного палива» до Європи.
Також у липні був вибух на газопроводі «Уренгой-Центр-2».
Натомість енергетичний експерт пояснив, що задумав Кремль та сказав, чому «Газпром» тепер так вправно повідомляє про проблеми на своїх об'єктах
Як відомо, у Ямало-Ненецькому автономному окрузі видобувають близько 80% російського газу.
Нагадаємо, кілька людей загинули під час вибуху на хімзаводі Chempark в німецькому місті Леверкузен.