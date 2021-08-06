Ціна на газ в Європі підскочила через вибух на заводі «Газпрому»

у Західному Сибіру пролунав потужний вибух на заводі «Газпрому»

5 серпня у Західному Сибіру пролунав потужний вибух на заводі «Газпрому»

На біржі ICE Futures ф'ючерс на контракт на газовому хабі TTF підскочив до $543 за тисячу кубометрів

Вартість газу в Європі підскочила в п'ятницю, 6 серпня, на тлі пожежі на заводі «Газпрому» в Росії.

Так, на біржі ICE Futures ф'ючерс на контракт на газовому хабі TTF підскочив до 44,4 євро за тисячу кВт⋅год – це $543 за тисячу кубометрів.

Варто зазначити, що вчора, 5 серпня, торги закрилися на рівні $525.

Як відомо, у Західному Сибіру напередодні пролунав потужний вибух на заводі «Газпрому». Через інцидент частково довелось зупинити видобуток газу в регіоні, також знизились прокачка «блакитного палива» до Європи.

Також у липні був вибух на газопроводі «Уренгой-Центр-2».

Натомість енергетичний експерт пояснив, що задумав Кремль та сказав, чому «Газпром» тепер так вправно повідомляє про проблеми на своїх об'єктах

Як відомо, у Ямало-Ненецькому автономному окрузі видобувають близько 80% російського газу.

Нагадаємо, кілька людей загинули під час вибуху на хімзаводі Chempark в німецькому місті Леверкузен.

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