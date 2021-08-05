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    У Росії стався потужний вибух на заводі «Газпрому» (відео)

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    У Росії стався потужний вибух на заводі «Газпрому» (відео)
    Скріншот із відео

    Видобуток газу в Західному Сибіру під загрозою зупинки

    У Західному Сибіру пролунав потужний вибух на заводі «Газпрому». Через інцидент частково довелось зупинити видобуток газу в регіоні. Також знизились прокачка «блакитного палива» до Європи.

    Мовиться про постачання трубопроводом «Ямал – Європа». Про це інформують російські «Известия» та Lenta.

    Вибух стався на заводі з підготовки газового конденсату до транспорту в Новому Уренгої, що у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Підприємство перебуває під управлінням «Газпрому».

    Сила вибуху була настільки потужна, що його відчули люди, що проживають за 20 кілометрів від підприємства. За попередньою інформацією, постраждалих нема. Наразі можуть зупинити весь газопереробний комплекс регіону.

    Вибуховий інцидент вже позначився на рівні прокачування газу в Європу. Він знизився з 2,2 мільйона кубів за годину до 1 мільйона.

    Прокуратура вже порушила справу за фактом невиконання вимог безпеки при експлуатації небезпечних об'єктів.

    У Ямало-Ненецькому автономному окрузі видобувають близько 80% російського газу.

    Нагадаємо, щонайменше двоє людей загинули під час вибуху на хімзаводі Chempark в німецькому місті Леверкузен.

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    Теги: вибух прокуратура Газпром Європа завод
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    У Росії стався потужний вибух на заводі «Газпрому» (відео)