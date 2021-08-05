У Росії стався потужний вибух на заводі «Газпрому» (відео)

Видобуток газу в Західному Сибіру під загрозою зупинки

У Західному Сибіру пролунав потужний вибух на заводі «Газпрому». Через інцидент частково довелось зупинити видобуток газу в регіоні. Також знизились прокачка «блакитного палива» до Європи.

Мовиться про постачання трубопроводом «Ямал – Європа». Про це інформують російські «Известия» та Lenta.

Вибух стався на заводі з підготовки газового конденсату до транспорту в Новому Уренгої, що у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Підприємство перебуває під управлінням «Газпрому».

Сила вибуху була настільки потужна, що його відчули люди, що проживають за 20 кілометрів від підприємства. За попередньою інформацією, постраждалих нема. Наразі можуть зупинити весь газопереробний комплекс регіону.

На одном из заводов Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе вспыхнул пожар.



Как сообщают в МЧС, пострадавших при возгорании нет. Тушением пожара занимаются 27 сотрудников ведомства, привлечено 12 единиц техники pic.twitter.com/zJ3GM0CVQu — Известия (@izvestia_ru) August 5, 2021

Вибуховий інцидент вже позначився на рівні прокачування газу в Європу. Він знизився з 2,2 мільйона кубів за годину до 1 мільйона.

Прокуратура вже порушила справу за фактом невиконання вимог безпеки при експлуатації небезпечних об'єктів.

У Ямало-Ненецькому автономному окрузі видобувають близько 80% російського газу.

Нагадаємо, щонайменше двоє людей загинули під час вибуху на хімзаводі Chempark в німецькому місті Леверкузен.

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