У сирійській Гуті сталася хіматака: є жертви

Сирійське місто знову атакували

У Східній Гуті (Сирія), яка знаходиться під вогнем сил Асада і Росії, було застосовано хімічну зброю. За інформацією сирійсько-американського медичного товариства - НКО, чиї співробітники працюють в Східній Гуті, - в одну з лікарень міста надійшли від 14 до 16 людей з симптомами отруєння хімічною речовиною - ймовірно, хлором. Серед них є жінки і



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REUTERS/Bassam Khabieh

Сирійське місто знову атакували

У Східній Гуті (Сирія), яка знаходиться під вогнем сил Асада і Росії, було застосовано хімічну зброю. За інформацією сирійсько-американського медичного товариства - НКО, чиї співробітники працюють в Східній Гуті, - в одну з лікарень міста надійшли від 14 до 16 людей з симптомами отруєння хімічною речовиною - ймовірно, хлором. Серед них є жінки і діти.

Агентство Reuters повідомляє, що загинула дитина. Постраждалі, а також водії машин швидкої допомоги та інші очевидці відчули запах хлору після «потужного вибуху» в районі Східної Гути Еш-Шайфунія.

Як повідомлялося, 4 квітня по підконтрольному сирійській опозиції місту Хан-Шейхун було завдано авіаудару, внаслідок якого десятки людей загинули від хімічного отруєння. Організація ЮНІСЕФ повідомила про щонайменше 27 убитих дітей.

Згодом у сирійський госпіталь у провінції Ідліб, де лікуються потерпілі від газової атаки, влучила ракета.

Також повідомлялося, що в США розслідують причетність Росії до хіматаки в Сирії.