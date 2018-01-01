Меркель та Макрон закликали Путіна чинити тиск на Асада

Попри резолюцію РБ ООН сирійські урядові війська продовжують удари по Східній Гуті

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель разом з французьким президентом Еммануелем Макроном провела телефонні переговори з президентом РФ Володимиром Путіним щодо врегулювання сирійського конфлікту. Під час тристоронніх телефонних перемовин у неділю, 25 лютого, співрозмовники обговорили переважно розвиток ситуації в анклаві Східна Гута, повідомляє



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Східна Гута

Попри резолюцію РБ ООН сирійські урядові війська продовжують удари по Східній Гуті

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель разом з французьким президентом Еммануелем Макроном провела телефонні переговори з президентом РФ Володимиром Путіним щодо врегулювання сирійського конфлікту. Під час тристоронніх телефонних перемовин у неділю, 25 лютого, співрозмовники обговорили переважно розвиток ситуації в анклаві Східна Гута, повідомляє прес-служба німецької канцлерки.

За даними прес-служби Меркель, учасники перемовин привіталисхвалення резолюції Ради Безпеки ООН щодо припинення вогню у Сирії - особливо ті пункти документа, котрі стосуються доставки гуманітарних вантажів мирному населенню.

Меркель та Макрон наголосили на важливості якнайшвидшого та цілковитого втілення ухваленої напередодні резолюції. Вони також закликали Путіна чинити максимальний тиск на сирійського правителя Башара Асада з метою змусити останнього припинити завдавати авіаудари та обстріли. Лідери ФРН та Франції звернули увагу російського президента на те, що кінцева мета ухваленої резолюції та 30-денного перемир'я - пришвидшити пошук політичного вирішення сирійського конфлікту в рамках переговорів у Женеві.

Водночас прес-служба Кремля інформує, що російський президент нагадав про нерозповсюдження режиму припинення вогню на терористичні угруповання.

Раніше в Сирійському центрі з моніторингу за дотриманням прав людини повідомляли про інтенсивні бомбардуванняурядовими сирійськими військами Східної Гути. Цей розташований поблизу Дамаска анклав контролюється ворожими до Башара Асада силами, серед яких переважають ісламісти.

Джерело: Deutsche Welle